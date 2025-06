快訊／伊朗計畫對美國中東基地發動攻擊

▲圖為色列防空系統攔截伊朗飛彈。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

伊朗官媒IRIB引述高階官員說法指出,伊朗將會加強對以色列攻擊的軍事回應力道,且範圍將擴大至該區域的美國基地。換句話說,伊朗計畫對美國中東基地實施打擊,未來數日可能爆發更廣泛衝突。

這名消息人士轉述高階軍事指揮官提到的內容,宣稱以色列攻擊行動所引發的戰爭,將在未來這幾天蔓延至該區域所有以色列占領區和美國基地,伊朗的報復行動不會限於已經採取的措施,未來的打擊「將令侵略者感到痛苦與遺憾」。

央視新聞報導,伊朗軍方高層稱,戰爭規模會在近期擴大,同時計畫對中東地區美軍展開打擊。

A senior official quoted by Iran’s state broadcaster IRIB said the country’s military response to Israeli attacks will intensify and expand to include American bases in the region, warning of broader confrontation in the days ahead.



According to the unnamed source, citing senior… pic.twitter.com/TH9GbDbl8W