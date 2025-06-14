快訊／伊朗計畫對美國中東基地發動攻擊

▲圖為色列防空系統攔截伊朗飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗官媒IRIB引述高階官員說法指出，伊朗將會加強對以色列攻擊的軍事回應力道，且範圍將擴大至該區域的美國基地。換句話說，伊朗計畫對美國中東基地實施打擊，未來數日可能爆發更廣泛衝突。

這名消息人士轉述高階軍事指揮官提到的內容，宣稱以色列攻擊行動所引發的戰爭，將在未來這幾天蔓延至該區域所有以色列占領區和美國基地，伊朗的報復行動不會限於已經採取的措施，未來的打擊「將令侵略者感到痛苦與遺憾」。

央視新聞報導，伊朗軍方高層稱，戰爭規模會在近期擴大，同時計畫對中東地區美軍展開打擊。