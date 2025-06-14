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早料到以色列會動手！伊朗高層重大誤判　官員開罵簡訊曝光

▲▼ 以色列鐵穹防空系統。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列鐵穹防空系統啟動，攔截來襲飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

在美國與伊朗近期展開核談判之際，其實伊朗高層早已針對以色列發動攻擊的狀況籌劃超過一周，以防一旦談判破裂後可能發生的狀況。不過伊朗犯下重大誤判，並未料到以色列會在15日新一輪談判舉行之前發動攻擊。

紐約時報報導，以色列高層駁斥關於以色列攻擊行動迫在眉睫的消息，還稱這是以色列的宣傳手段，其目的在施壓伊朗在談判期間對核計畫讓步。不過官員透露，也許就是這種自滿情緒，讓原本計畫的預防措施被忽視。

時間拉回以色列對伊朗發動攻擊的那一晚，高階軍事指揮官都沒有前往安全屋避難，反而待在自己家中。革命衛隊空軍司令哈吉札德（Amir Ali Hajizadeh）將軍及其高級參謀人員無視禁止聚集的指令，在德黑蘭空軍基地召開緊急作戰會議，結果全數身亡。

以色列摧毀伊朗大部分防禦能力，破壞雷達、防空系統，殲滅軍方高階成員，納坦茲（Natanz）一座主要鈾濃縮設施的地面部分遭嚴重破壞。13日那天，以色列凌晨就開始對伊朗境內發動攻擊，但直到當日晚間，伊朗政府才開始掌握以軍造成的破壞規模。

依據紐約時報取得的私人訊息，部分官員憤怒質問稱「我們的防空系統在哪裡」、「以色列怎能隨心所欲發動攻擊，殺掉我們的高階指揮官，我們卻無力阻止」。這些人也質疑，伊朗情報與國防方面出現重大失誤，導致伊朗未能預見以色列襲擊行動及其所造成的傷害。

伊朗商會能源委員會成員侯賽尼（Hamid Hosseini）與政府關係密切，他稱，「以色列的攻擊行動完全出乎高層意料，特別是殺害高階軍事人員和核科學家，這暴露出我們缺乏適當防空能力，且他們能夠輕易轟炸我們的重要據點與軍事基地」。侯賽尼也稱，以色列對於伊朗安全與軍事機構的明顯滲透，令官員們感到震驚。

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）目前已被轉移至一處未公開的安全地點，並與高階軍事人員保持聯繫。哈米尼稱，以色列的攻擊是宣告向伊朗開戰，「他們不該以為發動攻擊之後就能夠結束，是他們先動手的，是他們挑起戰爭」。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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