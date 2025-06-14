五角大廈洩露情報？網曝披薩店「外送量異常激增」：以色列開打了

▲美國國防部五角大廈。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

以色列13日突襲伊朗重要軍事與核設施，引發伊朗首都德黑蘭爆炸聲響。不過，早在官方證實攻擊前，美國網友竟憑五角大廈周邊披薩訂單異常激增，就預測「今夜不平靜」。該說法雖無科學根據，卻因過去也曾出現類似外送激增的情況，引發熱議與聯想。

根據《法新社》，社群平台X帳號「Pentagon Pizza Report」在美東時間13日晚間6時59分發文，稱五角大廈附近幾乎所有披薩店都出現訂單爆量的情況，形容是「巨大激增」。一小時後，伊朗國營電視台報導德黑蘭傳出爆炸聲，證實以色列發動空襲。

該帳號3小時後補充，五角大廈附近一間同志酒吧週四晚間人流「異常稀少」，推測五角大廈內部恐正進行重大軍事行動，導致平時客群留守工作崗位，無暇外出。

這類現象並非首次出現。《The Takeout》曾指出，2024年以色列對伊朗發動飛彈攻擊時，五角大廈周邊披薩訂單也曾跟著激增。報導分析，園區內雖有許多速食選項，但因無披薩店，需大量仰賴外送。

類似情況也發生於1989年美國入侵巴拿馬，以及1991年發動「沙漠風暴行動」前夕，當時五角大廈披薩外送量也曾出現異常增長，被視為美軍出兵前的「非正式指標」。

針對本次攻擊，美國總統川普向《華爾街日報》表示，他事前完全知情，並稱「我們知道正在發生什麼事」。以色列則宣稱，此次空襲目的是為了阻止伊朗發展核武計畫。

值得關注的是，美國政府早在12日即宣布撤離中東部分外交人員與其家屬。13日攻擊發生前，美國駐耶路撒冷大使赫卡比（Mike Huckabee）也在X發文，「我們會整夜留在大使館，請為耶路撒冷的平安祈禱。」