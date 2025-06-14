伊朗攻擊「以軍總部」所在地！　飛彈擊中影片曝光

▲伊朗飛彈突破以色列防空系統，命中特拉維夫市中心。（圖／翻攝自Telegram）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗13日晚間朝以色列發射上百枚飛彈，相關影片在社群媒體上流傳。經紐約時報核實，伊朗攻擊特拉維夫（Tel Aviv）市中心許多軍事設施的所在地，包括以色列國防軍（IDF）總部。影片顯示，至少有一枚飛彈擊中以色列境內敏感指揮中心。

紐約時報指出，在這段伊朗轟炸特拉維夫的影片之中，特拉維夫基里亞區的市中心地標建築「瑪加尼特塔」（Marganit Tower）特別顯眼，且位置靠近以軍總部。畫面顯示，一開始是朝天空發射的飛彈，推測可能是飛彈防禦系統的攔截裝置，接著一枚飛彈突破以色列防空系統擊中地面爆炸，發出巨響與巨大火光。

福斯新聞記者Trey Yingst表示，「這裡就是以色列版的五角大廈，Kiryat，這座建築群剛剛被擊中，損失慘重」。他也說，在伊朗大量飛彈來襲的當下，他被迫四處尋找掩護，「這些彈道飛彈讓從加薩發射的火箭看起來就像玩具一樣」。

▲伊朗向以色列第2大城特拉維夫發射飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

以色列國防軍尚未確認總部是否遭遇攻擊。依據俄媒，伊朗革命衛隊（IRGC）已經表示，伊朗鎖定以色列境內軍事目標發動代號「真實承諾3號」（Operation True Promise 3）的行動，飛彈兩次擊中以色列國防部大樓，「地面報告、衛星影像、情報訊息都顯示，數十枚彈道飛彈有效命中戰略目標，敵人儘管宣稱要進行攔截，但無法抵擋伊朗的飛彈攻擊」。

經濟時報報導，伊朗真實承諾3號攻擊行動發射大量飛彈與無人機報復以色列空襲行動，還鎖定以色列首要軍事總部、特拉維夫市中心的The Kirya compound（或稱HaKirya）發動攻擊。The Kirya compound常被稱為以色列版的五角大廈，是以色列國防軍總參謀部、國防部、主要軍事指揮和情報機構的所在地。

此處有瑪加尼特塔、馬卡爾塔等標誌性建築，也是以色列最敏感、戒備最森嚴的據點之一，對於國安與軍事協調至關重要。