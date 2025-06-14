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以色列「鐵穹」護國畫面曝！深夜攔截伊朗150枚導彈　僅2人死亡

▲▼以色列鐵穹防空系統在特拉維夫攔截來自伊朗的導彈與火箭彈。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列鐵穹防空系統在特拉維夫攔截來自伊朗的導彈與火箭彈。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

以色列向伊朗發動被稱為「崛起之獅」（Rising Lion）的突襲行動，攻擊多個軍事與核相關設施，並殲滅伊朗軍方高層和核武科學家，引發伊朗發動強烈報復。對此，伊朗夜間向以色列中部的特拉維夫發射150枚導彈與火箭彈，不過幾乎遭到以色列的防空系統「鐵穹」（Iron Dome）攔截，至今已有2人死亡。

根據《以色列時報》，伊朗於當地時間13日夜間向以色列發動數波攻擊，至少發射數十枚以上的導彈與火箭彈，目標集中在打擊位於以色列中部的第2大城特拉維夫，儘管號稱全球最先進的飛彈防禦系統「鐵穹」成功探測敵方飛彈並進行攔截，卻仍有2人因此死亡。

當地警方透露，該名死者為來自特拉維夫區東部城市拉馬特甘（Ramat Gan）的60多歲婦女，因為鐵穹防禦系統攔截伊朗飛彈後，碎片從空中掉落，不幸擊中該名婦女，儘管婦女被緊急送醫搶救，卻仍因傷勢過重而身亡。

另外，以色列全國性緊急醫療、災害、救護車和血庫服務機構「紅大衛盾會」則表示，伊朗飛彈直接擊中了以色列中央區的城市里雄萊錫安（Rishon LeZion）的住宅大樓，造成其中一名居民死亡，截至目前已有2人死於伊朗的攻擊。

以色列當局稍早表示，民眾可依指令離開避難所，不過稍早伊朗又向以色列發動另一波攻擊，耶路撒冷能夠聽到巨大的爆炸聲響。

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