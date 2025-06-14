以色列「摩薩德」行動影片曝光！低調滲透　精準摧毀伊朗基地

記者張方瑀／綜合報導

以色列與伊朗衝突升溫之際，以色列情報單位摩薩德（Mossad）罕見釋出一段作戰行動影片，畫面中可見無人機直擊伊朗境內飛彈發射基地，成功癱瘓當地防空系統。外界認為，以色列此舉是震懾意味濃厚的「情報實力展示」 ，更突顯其早已深度滲透伊朗核心軍事體系。

根據以色列安全官員證實，摩薩德在此次對伊空襲行動前，早已潛入敵境部署無人機發射基地與精準武器。這些裝備成為攻擊德黑蘭（Tehran）周邊飛彈發射器與地對空系統的關鍵。以色列空軍之後則出動逾200架戰機，對伊朗境內多處設施展開超過百次空襲。

▲以色列空襲伊朗首都德黑蘭。（圖／達志影像／美聯社）



更引人注目的是，摩薩德不只部署武力，更拍下實戰過程。從釋出的片段可見，無人機精準命中目標，在毫無預警下炸毀飛彈設施，爆炸火光直竄天際，展現摩薩德高超的滲透與打擊能力。

以色列政府過去對摩薩德行動一向低調處理，這次主動釋出影像，被視為對外展現「可打、能打、敢打」的強烈訊號。

華府智庫華盛頓研究所（Washington Institute）資深研究員達格瑞絲（Holly Dagres）指出，「摩薩德早就把伊朗當成自家後花園了，從暗殺核科學家到破壞核設施，以色列一次又一次證明自己始終在這場影子戰爭中佔上風，從2024年4月雙方首波互相攻擊後，這場戰爭就徹底公開化了。」

事實上，摩薩德過去曾多次在伊朗進行暗殺與間諜任務，包括2018年從德黑蘭偷出核子檔案、2020年遠端狙殺首席核科學家法克里札德（Mohsen Fakhrizadeh），如今更直接對外公開作戰成果，可說是前所未見，伊朗也似乎無力改善情資防禦體系。

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