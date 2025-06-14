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法國老屋牆中藏「千枚古老金幣」　拍賣逾1億

只有少數人知道這位收藏家累積了如此龐大且重要的金幣收藏。（Beaussant Lefèvre and Associates）

▲只有少數人知道這位收藏家累積了如此龐大且重要的金幣收藏。（Beaussant Lefèvre and Associates）

圖文／鏡週刊

法國一位男子過世後，親人意外在他老家的牆壁中，發現了一批珍貴的金幣收藏，經拍賣後總價超過300萬歐元，換算約新台幣1億241萬元，遠遠超過原先估價。

《CNN》報導，這批金幣的主人是納爾斯（Paul Narce），生前住在法國西南部的一個小村莊。他過著極為簡樸的生活，雖然不曾周遊列國，但卻把畢生積蓄全都投入在收藏金幣上。

根據拍賣行Beaussant Lefèvre and Associates表示，納爾斯的收藏超過1千枚，當中不乏極為稀有的古幣，例如來自西元前336至323年馬其頓王國的金幣，以及幾乎完整的法國路易十四、路易十五與路易十六時期的金幣系列。

驚人發現！法國老屋牆中藏千枚古老金幣　「從馬其頓到路易王朝」拍賣逾1億

▲納爾斯的收藏超過1千枚，當中不乏極為稀有的古幣。（Beaussant Lefèvre and Associates）

由於納爾斯沒有子嗣，且很少人知道他有這項嗜好，更沒人知道他將這批珍寶藏在哪裡。直到他過世後，一名公證人受託處理他的遺產，才意外揭開了這個祕密。

驚人發現！法國老屋牆中藏千枚古老金幣　「從馬其頓到路易王朝」拍賣逾1億

▲納爾斯的收藏超過1千枚，當中不乏極為稀有的古幣。（Beaussant Lefèvre and Associates）

這名公證人在一間儲藏室的牆壁後、畫作的背後，發現了一個隱密空間，裡面藏有這批金幣。不只如此，還有10包額外的金幣，每包都有172枚20法郎面額的金幣，相當於金條等級的價值。

原先估價為200萬歐元（約新台幣6,822萬元），最終拍賣金額卻高達300多萬歐元（約新台幣1億241萬元），成為近期拍賣市場上最引人注目的寶藏故事之一。


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