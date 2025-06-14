靜候總統府通知「國安簡報主題」　黃國昌：希望賴清德放下政治算計

▲民眾黨主席黃國昌。（資料照／民眾黨提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

總統府秘書長潘孟安日前致電在野兩黨秘書長，告知預計於6月18日進行國安簡報，然而，藍白兩黨對於該簡報的內容及程序仍有疑義，簡報能否順利舉行，似乎仍屬存在變數。對此，民眾黨主席黃國昌今（14日）表示，靜候總統府通知簡報的主題與程序，同時，他也希望賴清德以台灣為念，放下政治算計。

黃國昌今日出席板橋「民眾加菜啦」活動，被問及國安簡報一事時說明，自己的立場沒有改變，就是開大門、走大路，大家都希望賴清德跟在野黨領袖能夠針對國內外嚴峻情勢，及人民關心的議題，好好坐下來交換意見。

黃國昌強調，為避免民進黨斷章取義，對談內容一定要公開直播，當然涉及國安機密的部分該保密就保密，雖然綠營一直抹黑說，他要求「全程公開直播包含國安機密」。

不過，黃國昌認為，沒有關係，他還是一本初衷誠懇呼籲賴清德，台灣目前面對的重要問題真的太多了，拜託賴總統放下政治算計，坦率面對人民關切的重要議題，讓全國的人民看一看三大黨主席，針對人民關切議題好好坐下來，公開、坦率跟人民報告。

黃國昌接著提到，今天站在這邊揮汗如雨，高雄比新北更熱，但高雄過去一個月停電、跳電好幾次，當地鄉親都快要爆炸，可是台電還在推託、卸責，具體解決方法是什麼？台灣能源政策是什麼？都是全體台灣人民共同關切的議題。

最後，黃國昌說，希望賴清德以台灣為念、以蒼生為念，不過6月18日程序怎麼進行、主題有哪些，目前為止還沒接到進一步通知，我們還是本於最大誠意、善意，靜候總統府進一步安排。