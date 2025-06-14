黃國昌喊廢監院藍委幫連署　她譏國民黨失心瘋：大罷免搞這個？

▲媒體人黃智賢。（資料照／記者黃克翔攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨總召黃國昌昨（13日）再度喊出「廢除監察院」，並透露已取得29位立委的連署，正式跨越修憲提案門檻，感謝 藍委支持。對此，媒體人黃智賢開轟，廢除監察院，難道就能為萬民興利？還是只是無知無腦跟著黃國昌為立委擴權做舖墊？所以，國民黨在大罷免之際搞這個，是不是失心瘋，非把自己弄死不可？

黃國昌昨日受訪時表示，廢除監察院是民眾黨長期的主張，更是柯文哲選總統時的重要政見，他透露，目前廢除監察院的修憲提案已取得29位立委連署，正式跨越修憲提案門檻，感謝有非常多國民黨委員表達支持。

針對此事，黃智賢則指出，早從去年開始，國民黨總召傅崐萁就配合黃國昌，喊著要廢監察院，藍營名嘴跟支持者，也就跟著傅崐萁和黃國昌跑，以為這樣賴清德就怕了，甚至以為這樣就把民進黨踩在腳下，真是讓她感到笑話一場。

黃智賢直指，民進黨過去幾十年來，都不要五權憲法，民進黨要的是三權，也就是立法、司法、行政的制度設計，綠營本來就立志要廢監察院、考試院，因為五權憲法是國父孫中山創制的，也是中華民國的獨創。

這也讓黃智賢更加不解，現在傅崐萁居然要跟黃國昌蜜裡調油的一起廢監察院，黃國昌號稱這次提案要廢監察院，有29人連署，黃智賢不禁質疑，國民黨是不是失心瘋，非把自己弄死不可？在大罷免之際，搞這個？

黃智賢嗆問，廢除監察院，難道就能為萬民興利？能為國家建太平？還是只是無知無腦跟著黃國昌為立委擴權做舖墊？所以，國民黨確定要廢除五權憲法？確定要背棄中華民國的建國理念？確定要跟孫中山、蔣介石對幹？到底是蠢，還是壞？還是又蠢又壞？