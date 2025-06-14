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大陸 大陸焦點 特派現場

海峽論壇前夕　陸官員曝廈金「通電、通氣」準備好了

▲▼第17屆海峽論壇新聞發布會，廈門市政府副市長莊榮良。（圖／記者陳冠宇攝）

▲廈門市政府副市長莊榮良。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／廈門報導

第17屆海峽論壇明日登場，廈門市副市長莊榮良今（14）日表示，近年來廈門推動「廈金同城生活圈」建設，在基礎設施方面，廈金通電項目的變電站投入營運、廈金通氣項目的氣源站具備投產條件，廈金大橋廈門段已步入大規模裝配化施工階段。

大陸近年積極倡議推動大陸福建省與金門、馬祖的「小四通」，即通水、通電、通氣、通橋，並支持金門共用廈門新機場。其中，大陸福建省已自2018年起向金門進行供水。

莊榮良在今日的海峽論壇新聞發布會上表示，近年來，廈門積極打造兩岸融合發展先行示範區，推動廈金同城生活圈建設，進展成效主要體現在三個方面：一是廈金「同城生活圈」加快構建。

他指出，廈門推出《推進廈金兩地基本公共服務均等化普惠化便捷化實施方案》及實施細則，在廈金門同胞在教育、就業、社會保障、醫療健康、文化體育和住房保障等6個方面已經可以享受本地居民同等待遇。2025年3月，廈門發行「廈金同城卡」。

▲▼第17屆海峽論壇在廈門舉行。（圖／記者陳冠宇攝）

▲第17屆海峽論壇在廈門舉行。（圖／記者陳冠宇攝）

二是廈金基礎設施加速聯通，莊榮良指出，「廈金通電項目的變電站投入運營，廈金通氣項目的氣源站具備投產條件」。他說，廈金大橋廈門段已步入大規模裝配化施工階段。推動廈金「小三通」客運航線常態化營運，航班恢復增至每日24班。截至今年5月底，累計運送旅客達2240多萬人次。

三是廈台廈金往來貿易持續拓展，莊榮良表示，廈門積極打造通過「廈門—金門—台北、高雄、台中」的「南向通道」，開通廈門港首條「大三通」海空聯運跨境電商快線，實現「大小三通」航線齊頭並進、優勢互補，加快打造對台跨境電商臨港集散中心。

莊榮良指出，2024年，廈門對台海運快件年增76％，大嶝市場經營台灣商品範圍從33種擴大至50種。

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