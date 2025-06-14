兩岸融合示範區下一步？　福建官員曝：爭取陸中央加大授權

▲大陸福建省台辦室副主任陳志勇。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／廈門報導

第17屆海峽論壇明（15）日登場，大陸福建省台辦副主任陳志勇在今日的新聞發布會上，透露兩岸融合發展示範區的下一步，包括福建將爭取更多大陸的中央和國家有關部委推出政策文件，以及相關部委加大授權賦能。此外，同等待遇方面將會「動態更新」。

中共中央於2023年發布《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》以來，大陸的中央和國家部委以及相關金融機構相繼推出一系列政策文件，福建省推出四批62條政策舉措。

對於下一步，福建在政策推出方面的考慮和安排，陳志勇提出三點，一是加大向上爭取力度，「爭取更多中央和國家有關部委出台政策文件」。

他說，福建將密切對接大陸的中央和國家有關部委，多匯報建設兩岸融合發展示範區的實踐成效和發展需求，多爭取國家相關部委加大授權賦能，推出更多體現示範區定位和具有首創性、突破性、含金量高的政策措施，為兩岸融合發展提供更強有力的政策支持。

▲第17屆海峽論壇將在廈門舉行。（圖／記者陳冠宇攝）

二是發揮自身優勢，推動省級層面出台新一批政策舉措。陳志勇指出，福建將充分發揮對台獨特優勢，先行先試，積極出台新的政策舉措，打造融合發展樣板。

他接著提到，新政策將聚焦優化涉台營商環境、深化重點領域產業合作、拓展台胞社會參與管道、提升基本公共服務水準等關鍵環節，精準破解難點堵點，釋放省級政策「組合拳」最大效能，努力打造台胞台企共同生活的「優質圈」。

陳志勇最後表示，三是傾聽各界訴求，切實通過實施政策措施造福更多台灣同胞，比如給台胞同等待遇，會動態更新、不斷擴充內容，持續優化台胞購房、養老、就醫方面的政策。