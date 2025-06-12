陸委會：馬英九任內定性「海峽論壇」為統戰平台

▲前總統馬英九。（圖／攝影中心攝）



記者蔡紹堅／台北報導

前總統馬英九宣布將赴福建廈門參加「海峽論壇」，被陸委會批評有失立場，並深感遺憾與不可思議。陸委會副主委、發言人梁文傑12日進一步解釋，陸委會是在馬英九擔任總統期間，將海峽論壇定性為「統戰平台」，並不准許中央官員參加，「他的出席本身就已經讓陸委會覺得很不可思議。」

梁文傑在陸委會例行記者會上提到，陸委會這個機關存在30幾年，不管是國民黨執政、民進黨執政，有些基本的政策、法規、立場是延續的，「海峽論壇」2009年召開第一屆，當時就是馬英九總統執政。

梁文傑指出，海峽論壇首屆時，馬英九政府的陸委會就將「海峽論壇」定性為一個中共刻意設計的統戰平台，所以從一開始政府的立場就是不准中央官員參加，並不樂見地方官員參加。

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



梁文傑說，這項原則從有「海峽論壇」以來到現在都是陸委會的立場，「馬英九前總統他身為前國家元首，我們現在奉行的政策也是在他當國家元首時所制定的，所以他的出席本身，就已經讓我們陸委會覺得很不可思議，在我們看來這個就是失格、失了立場。」

梁文傑強調，他們不會去對馬英九前總統在「海峽論壇」的言行再多說什麼，相信國人自有公評，但從陸委會的角度來講，這樣一個延續多年的政策，而且是跨越藍綠、跨越政黨的政策，居然被前國家元首自我否定，是非常遺憾的。

馬英九基金會執行長蕭旭岑日前表示，應大陸方面邀請，前總統馬英九將於6月14日至27日，率「大九學堂」學員訪問中國大陸，出席在福建廈門舉辦的「海峽論壇」活動及在甘肅敦煌舉辦的「兩岸共同弘揚中華文化」活動，並帶台灣學子走訪「河西走廊」，體驗串起千年中華文明與世界的「古代絲綢之路」。

▼海峽論壇。（圖／記者任以芳攝）

