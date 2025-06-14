海峽論壇明登場　將舉辦抗戰勝利80周年紀念活動

▲第17屆海峽論壇在廈門舉行。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／廈門報導

第17屆海峽論壇明（15）日登場，今日的新聞發布會介紹稱，將舉辦主論壇活動以及四大交流板塊的56項活動，與此同時，本屆論壇將舉辦抗戰勝利80周年紀念活動。

本屆海峽論壇延續往屆「擴大民間交流、深化融合發展」的主題，舉辦主論壇活動以及基層交流、青年交流、文化交流、經濟交流四大板塊56項活動。論壇大會將於明（15）日上午10時在廈門舉行。

大陸國台辦此前表示，台灣有關政黨代表以及工會、青年、婦女、民間信俗、農漁水利、文化旅遊、衛生健康、工商金融等各界人士超過7000人將受邀參加本屆海峽論壇。

福建省台辦副主任陳志勇在今日的新聞發布會上表示，作為兩岸民間規模最大的交流盛會，海峽論壇歷經風雨十七載，「無論台海局勢如何變幻，我們依然初心不改，持續推進兩岸民間交流交往，深化兩岸各領域融合發展」。

陳志勇接著說，要和平、要發展、要交流、要合作是兩岸同胞的共同願望，是台灣社會的主流民意。

▲第17屆海峽論壇新聞發布會。（圖／記者陳冠宇攝）

在具體活動方面，廈門市副市長莊榮良介紹，海峽金融論壇．台企發展論壇依托「台企金融服務聯盟」，進一步探索兩岸金融服務交流合作；海峽兩岸衛生與健康論壇吸引島內（指台灣）眾多醫學團體踴躍參與，活動將簽署多個合作備忘錄。

莊榮良還指出，海峽兩岸中醫藥研討會將系統展示兩岸在中醫藥產業合作、人才培養、標準研究等方面的最新成果；海峽兩岸鄉村振興與共同富裕論壇推動兩岸鄉村職業教育與鄉創鄉建人才培育相融合。

今年是抗戰勝利80周年，海峽論壇也有安排相關紀念活動。陳志勇指出，包含「兩岸文化發展圓桌會議」、「反殖民與回歸祖國：台灣光復80周年圖文展」、「學生創新成果展」三個部分。

陳志勇還舉例，閩台關係檔案文獻展邀請台灣檔案及歷史專家、高校學生來閩開展檔案文化交流活動。