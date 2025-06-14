發完喜帖「一堆人卻說再看看」　網喊少了1步驟：等於亂炸紅色炸彈

▲原PO發了喜帖，很多人卻已讀不回。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

舉辦婚宴之前，準新郎、準新娘多會發喜帖給身邊親友，不過近日就有網友發文透露，她在發完喜帖之後，卻發現很多人已讀不回，讓她很擔心當天現場會沒什麼人。貼文曝光後，不少網友認為，會有這樣的擔憂，很可能是因為發喜帖前少了「重要1步驟」。

女網友在Dcard上，以「邀請卡發了，但超怕賓客不來」為標題發文，提到她最近發完喜帖，不料很多人卻都已讀不回，而其中還有些人則只說「再看看」，沒有給確定的答案。因此她就很擔心，不知道當天會不會現場很空，大家婚禮都是怎麼估人數的呢？

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貼文曝光後，不少網友認為，「應該先調查吧，雖然會很早發調查，但至少可以抓個大概桌數，你直接發喜帖，不就等於在亂炸紅色炸彈 」、「你沒有先問嗎？確定會來才發帖吧，你這不就是亂炸嗎」、「我以為現在發喜帖前都會先問過」、「應該是先問對方意見再發喜帖吧」、「現在主流應該是先發調查，確認會來的親友才會發喜帖耶」。

也有網友分享經驗或給建議，「我都做線上問卷，請比較好的朋友們先幫忙填欸！統計人數順便統計喜餅數量，這樣桌數比較好計算，親友們是直接估算人數」、「建議趕快補做表單，請有意願的朋友登記」、「已讀不回跟再看看都是沒要去的意思，不用算進去」、「你是直接發喜帖給他們嗎？之前有先調查嗎？如果沒有的話，已讀不回的就直接當成不會來吧」、「如果真的沒來，就一桌坐的人少一個就好」。