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人夫偷吃高中女同學！被抓包認了「至少做10次」　法官判賠208萬

渣男,戀人,接吻,約會,男女,戀愛,偷吃,出軌（圖／取自免費圖庫pexels）

▲男子與妻子結婚以後，仍舊與高中同學有染。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者柯振中／綜合報導

桃園市一名男子阿勇（化名）與嬌妻2018年結婚，婚後育有一名愛女，怎料他對愛妻不忠，在外面與高中女同學小詩（化名）有染，更是發生超過10次性行為，氣得嬌妻一狀告上法院。桃園地院審理後，判2人須賠償208萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，阿勇與嬌妻2018年間結婚，婚後育有一名愛女，怎料阿勇對家庭不忠，明明已有家室，卻仍與高中女同學小詩有染。嬌妻2022年4月間發現這件事，不過因為女兒尚且年幼，為了顧及家庭健全，經過溝通後選擇容忍、原諒丈夫這一次。

當時阿勇不斷保證「不會再有聯繫」，怎料同年年底又被抓包與小詩藕斷絲連，嬌妻再三逼問之下，才知丈夫所說的承諾都是假的，第一次被抓包以後仍跟小詩幽會、發生至少10次性行為。

▲桃園市陳姓男子今年2月間闖入桃園市蘆竹區某出租套房，見女子熟睡不之抗拒竟乘機撫摸大腿內側，還趁機指侵得逞，女子驚醒後報警提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲男子與妻子結婚以後，仍舊與高中同學有染。（示意圖／免費圖庫123RF）

為了讓愛妻能夠原諒自己，阿勇決定簽下切結書，保證若再跟小詩有任何聯繫，將賠償200萬元作為精神賠償。簽訂了切結書以後，2人一直相安無事，直到2024年2月間，阿勇的車輛在小詩的住所及桃園某區違規停車，遭到開立罰單，讓愛妻感覺事情不對勁，於是委託朋友進行查證。

時間隔了一個月左右，阿勇果真又被抓包出軌，不但跟著小詩返回香閨，更是跑到外縣市旅遊，還在大街上牽手、拜拜及約會。屢次遭到丈夫背叛，愛妻實在忍無可忍，決定將2人告上法院，向2人求償40萬元，並且要求丈夫給付切結書裡承諾的200萬元。

桃園地院衡量兩造的社會地位、經濟情況以後，判阿勇、小詩須連帶賠償8萬元。除此以外，阿勇還須履行承諾、賠償200萬元，全案仍可上訴。

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