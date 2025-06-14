會想去「大公司還是小公司？」　網點出關鍵：待待看才知道

▲比較想去大公司還是小公司上班？（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

大公司和小公司各有優點，所以每個人的選擇也會不太一樣。近日就有網友發文表示，大公司通常薪資高，但小公司卻有人情味，大家找工作的時候，會傾向找大公司還是小公司呢？貼文曝光後，引起網友討論。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「大公司還是小公司」為標題發文，提到如果去大公司上班，通常制度會比較完善，且薪資可能會較高，也更有機會調薪；至於小公司的話，則比較有人情味，且還能學到很多東西。因此他就想知道，如果是大家，會傾向去大公司還是小公司呢？

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貼文曝光後，大部分網友都選大公司，「各有好壞，但我選的話，會選大公司」、「我都待過，後來還是選擇回到有點規模的，受不了沒制度的地方」、「大公司履歷好看又穩定，只有去不了，沒有不想去」。也有網友則說，「小的，紛爭比較少」、「我選國營，飯碗鐵比什麼都重要，反正我躺平」、「穩定選大公司，升遷機會選小公司」。

其中也有網友認為，「沒有最好的工作，只有適合自己的工作」、「只要（是）你做（得）開心的工作，都是好工作，畢竟大公司也不見得會有好制度」、「都可以待看看，才會知道想要什麼」、「各有好壞，看你在意什麼」、「真的要看自己在意什麼，能去福利好的大公司就去，不然選中間等級的也可以，有點制度又沒大公司壓力大」。話題引發討論。