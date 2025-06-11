館長「中國不禁翻牆，只是要付VPN費用」　微博網友：別把我們賣了

▲館長受訪時，聊到翻牆話題。（圖／攝影中心翻攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

網紅「館長」陳之漢10日去上海旅遊，出發前也接受媒體採訪，聊到「中國根本不禁止翻牆」，只是需要多付VPN的費用。此話一出，不只在台灣掀起討論，中國網友也在微博上熱議道，「你別把我們都賣了」、「不要拆我梯子」。

館長10日受訪時，聊到「翻牆」。他說「我這幾天都在聊喔，根據我的了解，中國根本不禁止翻牆，長期以來，台灣網路都在說他們是要翻牆，他們只是要多付一個叫VPN的費用，甚至有整間公司幫所有員工去申請這個東西」。

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館長接續說道，「你說中國人、大陸人，他看不清楚這個世界，他們只聽他們的，沒有沒有沒有，他們這個資訊是很廣泛的。對，所以不會被封，因為很多人去那邊拍片，甚至也有問兩岸的問題啊，那怎麼都沒有人被封？影片也沒有被下架」。

館長這番言論，在PTT上掀起討論，不少網友都留言表示，「台大沒有很難考，只是我考不上」、「禁止，但不主動干涉」、「你有沒有想過為什麼要有牆」、「就是禁止翻牆才要VPN」、「這麼自由一開始幹嘛蓋牆」、「那就是翻牆啊」、「官方也沒有認真在抓VPN吧」、「我懷疑館長是在反串」。

而微博上，也有一些中國網友討論此事，「睜一隻眼閉一隻眼罷了」、「瞎說什麼呢？等會真給你動真格的了」、「他X的別說出來啊」、「這個確實真相了」、「他怎麼什麼都講，翻牆這事是公開的祕密，但不能這麼講啊」。