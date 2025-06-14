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買鹹酥雞必點什麼？網大推「這1樣」還能測功力：隨便炸都好吃

▲▼臨江夜市,通化夜市,鹹酥雞,夜市小吃（圖／記者蔡玟君攝）

▲買鹹酥雞必點什麼？（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者曾筠淇／綜合報導

雖然很罪惡，但很多人還是難以抗拒鹹酥雞的誘惑。有網友發文表示，他每次只要看到鹹酥雞攤，就會忍不住拿滿滿一盤，而他近期更發現，自己最愛的炸物是培根金針菇，不知道大家最喜歡鹹酥雞攤中的哪個品項呢？貼文曝光後，引起討論。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「最愛的鹹酥雞品項」為標題發文，提到他每次只要經過鹹酥雞攤，就會忍不住拿了滿滿一盤，且他近期發現，自己最愛的炸物是培根金針菇，炸過後又香又脆，吃下去真的會有種被安慰到的感覺。與此同時，他也好奇大家買鹹酥雞時，必點什麼？

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貼文曝光後，被最多網友點名的就是甜不辣，「甜不辣跟米血」、「甜不辣，有品質的甜不辣表示這間店功力不錯，隨便炸隨便好吃」、「甜不辣、細薯」、「必點甜不辣」、「雞皮、甜不辣，絕對不能加醬」。還有不少網友也很喜歡魷魚，「必點魷魚啊」、「鹹酥雞、魷魚」、「大魷魚腳」、「玉米、豆干、魷魚、四季豆、雞心」。

另有網友回應，「雞心，很少買到好吃的」、「雞皮，蔬菜超吸油」、「杏鮑菇、無骨鹹酥雞」、「雞蛋豆腐，但超貴」、「三角骨」、「杏鮑菇、百頁豆腐、雞屁股」、「蘿蔔糕，而且一定要先切成小塊再炸的那種」、「必點香菇耶，愈新鮮愈好吃，可惜很難找」。話題引起討論。

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