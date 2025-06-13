　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

權勢猥褻性侵4女！前環保署總隊長戳胸硬抱親吻　涉10罪遭起訴

▲環保署淫狼李健育利用權勢猥褻11女，至今仍羈押看守所。圖／ETtoday資料照）

▲環保署淫狼李健育利用權勢猥褻多名女子，檢方提起公訴。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿、劉人豪／台中報導

前環保署環境督察總隊長李健育，2022年、2023年間，藉其長官權勢，利用在台中市機關處所辦公時間，及前往連江縣、花蓮縣、台北等地區出差之機會，對女性所屬職員、學員施加強制猥褻、利用權勢猥褻、強制性交等性侵害行為，被害人合計4人，台中地檢署偵查終結，今（13）日認定李健育涉犯強制猥褻罪嫌6罪、利用權勢猥褻罪嫌3罪、強制性交罪嫌1罪，共計10罪，向法院提起公訴。

監察院去年查出，李健育長時間對女性同仁，乃至訓練班女學員與外部承攬廠商之女員工，多次有不當言語、觸碰身體乃至隱私部位之性騷擾行為，利用出差之便，在車上意圖將手摸進A女上衣，直接親吻，還詢問「想當到什麼職位」。

在沒有監視器的總隊長室裡的小休息室，對B女又抱又親，還將手伸進衣褲，在辦公室內觸碰C女肩膀、肚子、臀部、腰部，親吻額頭，還用手指戳胸部，揶揄C女身材比較肉，於出差時，趁C女進入他住宿房間洽公時，從背後硬抱C女。

李健育仗勢著沒有直接證據，面對監察院詢問時仍一再狡辯，毫無悛悔之意，台中地檢署4月17日將李拘提到案，經訊問後，認定李在兩年間，多次利用公務、出差之機會，對多名女性職員性侵害，涉犯強制性交、強制猥褻及利用權勢猥褻等罪，18日聲羈禁見獲准。

台中地檢署今認定李健育涉犯強制猥褻罪嫌6罪、利用權勢猥褻罪嫌3罪、強制性交罪嫌1罪，共計10罪，向法院提起公訴。且認李健育仍有逃亡、勾串、反覆實施同一犯罪之虞，建請法院於起訴移審之後，繼續羈押並禁止接見通信。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
638 4 1674 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
傳陸方參加兩岸旅展被擋！　國台辦痛批：不管民眾死活
快訊／桃園工廠氣爆！　6人嚴重燒傷
快訊／雲林規模3.7地震　「4縣市有感」最大震度2級
快訊／高雄雙罷劫失敗！　宣布不送件
快訊／林明佐出來了！1500萬交保回家
快訊／土城女騎士遭輾　當場爆頭亡
獨／女神也是一般人！金泰希嫁Rain結婚當媽後：曾容貌焦慮

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／運將遭悶殺再斬斷四肢焚屍　冷血魔逃19年5天...入境被抓了

快訊／桃園飼料廠氣爆釀9傷　6人嚴重燒傷...他全身80％搶救中

前刑事戰將躺平回老家！羈押398天1500萬交保　現身離開畫面曝　

快訊／新北驚悚車禍！聯結車擦撞女騎士　倒地遭輾爆頭慘死

權勢猥褻性侵4女！前環保署總隊長戳胸硬抱親吻　涉10罪遭起訴

媽，我的LINE換了！她秒信直衝銀行匯款　士林警用一招保老本

驚險畫面曝！花蓮恐怖巨石掉出車外「砸破馬路」　騎士險成肉餅

管理員修機械車位「詭異跨柵欄」急墜2公尺骨折　驚悚畫面曝光

貴婦遭詐984萬車手沒錢賠！2未成年上線被揪出...家長連帶賠償

重慶南路「無照暴衝」釀9傷…78歲老董出院了！7傷者提告過失傷害

印度波音客機「離地30秒」　墜毀全程影片曝光

【MAYDAY後失聯】印度航空242人客機驚傳墜落！

記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童

信在《臨江仙》客串　古裝差點認不出來

【不想面對？】行李超重被罰錢...　大媽崩潰「打滾大哭」地勤傻眼

【寵妹魔人】暖哥幫妹拿下夜市娃娃+摸頭殺

【爸爸要心碎了】枕頭下李洙赫照片被媽調換！2歲女兒拿起見爸照：這個不帥

【火爆場面】癌末家屬門禁時間轉院爆口角　控主任恐嚇

陳詩媛想生雙胞胎女兒　身分變王齊麟太太：非常有壓力

【館長合體汪小菲】館長曝李進良牽線 跟汪小菲吃晚餐

獨／運將遭悶殺再斬斷四肢焚屍　冷血魔逃19年5天...入境被抓了

快訊／桃園飼料廠氣爆釀9傷　6人嚴重燒傷...他全身80％搶救中

前刑事戰將躺平回老家！羈押398天1500萬交保　現身離開畫面曝　

快訊／新北驚悚車禍！聯結車擦撞女騎士　倒地遭輾爆頭慘死

權勢猥褻性侵4女！前環保署總隊長戳胸硬抱親吻　涉10罪遭起訴

媽，我的LINE換了！她秒信直衝銀行匯款　士林警用一招保老本

驚險畫面曝！花蓮恐怖巨石掉出車外「砸破馬路」　騎士險成肉餅

管理員修機械車位「詭異跨柵欄」急墜2公尺骨折　驚悚畫面曝光

貴婦遭詐984萬車手沒錢賠！2未成年上線被揪出...家長連帶賠償

重慶南路「無照暴衝」釀9傷…78歲老董出院了！7傷者提告過失傷害

獨／運將遭悶殺再斬斷四肢焚屍　冷血魔逃19年5天...入境被抓了

白鹿新劇《臨江仙》7金句：痛處這種東西，在於深淺而非長短

晚上總是睡不好？「5個方法」讓你一覺到天亮

年薪未達150萬　準青安族申貸「被勸退」　

桃園市3大區預售屋單價　比中古屋貴超過14萬

不怪劉俊緯再見暴傳　葉總一肩扛：我沒把張政禹換上去

滲透伊朗境內！　以色列情報機構「秘密行動」破壞防空系統

奧克蘭市區住宿推薦！毗鄰皇后大道與維達港　機場巴士步行僅5分鐘

泰菲變性人大戰！「搶賣淫地盤」打到火辣短裙走光　曼谷街頭鬥毆

快訊／桃園飼料廠氣爆釀9傷　6人嚴重燒傷...他全身80％搶救中

【寵妹魔人】暖哥幫妹拿下夜市娃娃+摸頭殺

社會熱門新聞

蔡語芯拔管　閨蜜團下跪求等等畫面曝光

新北男辦性愛挑戰賽！妹子參加被騙砲　獎金也沒了

打牛奶針命危搶救19天！「車模界林志玲」今不治

即／老牌「支付平台」疑洗錢50億　董座6人收押

「天堂M」機率不實！公平會開罰遊戲橘子200萬確定

怒告1閨蜜+7網友！蔡語芯兄曝決定拔管關鍵：腦波是0

藍營名嘴問美女議員「可以打砲嗎」仍活躍　朱學恒強吻入獄

被控「拿完錢就拔管」！蔡語芯哥怒告閨蜜團

2名高一生把老師打到頭破血流　1學期已記8+9支大過

閨蜜爆早整理「車模林志玲」遺物　家屬斥抹黑擬提告

暴雨轟炸！高雄大寮淹水轎車險滅頂　

男遭詐近百萬殯儀館前約面交　警一次逮3嫌

即／桃園資源回收場深夜「全面燃燒」

查「車模林志玲」打牛奶針死因！兄母沉默現身相驗

更多熱門

相關新聞

推案順應市況遞延　富宇：考量總價「坪數恐再下修」

推案順應市況遞延　富宇：考量總價「坪數恐再下修」

富宇地產（4907）今（13）日召開股東會，會中通過並配發現金股利1.8元，富宇董座張世欣會後接受採訪表示：「自信用管制以來，投資客絕跡，未來推案預計持續以首購型產品為主力。」

無業男搶5萬被逮身上剩1600　全拿來交保

無業男搶5萬被逮身上剩1600　全拿來交保

新北男辦性愛挑戰賽！妹子參加被騙砲　獎金也沒了

新北男辦性愛挑戰賽！妹子參加被騙砲　獎金也沒了

農會會員代表候選人買票仍落選　9人起訴

農會會員代表候選人買票仍落選　9人起訴

貓咪趴騎士肩膀「一直滑」畫面曝

貓咪趴騎士肩膀「一直滑」畫面曝

關鍵字：

性侵環保署台中環境督察起訴

讀者迴響

熱門新聞

蔡語芯拔管　閨蜜團下跪求等等畫面曝光

墜機前「所有東西都故障」影片流出

全球10年來最嚴重空難！印度客機撞學生宿舍294死

館長合體汪小菲「台灣1歌手」突現身：我來蹭飯的

新北男辦性愛挑戰賽！妹子參加被騙砲　獎金也沒了

12年綜藝大熱門喊停　吳宗憲紅眼眶「身家將全數捐出」

墜機前最後自拍　印度醫師一家5口全數罹難

印度客機墜毀　「11A男乘客」奇蹟生還

即／大雨狂下高雄多處積水　畫面曝

打牛奶針命危搶救19天！「車模界林志玲」今不治

車模牛奶針送命！醫曝「暗黑內幕」：根本在玩命

印航墜毀滿地焦屍！民眾搶拍「噴飛帶血頭顱」

台灣民意民調／非核家園支持度45%　民眾一面倒挺補助台電千億預算

即／老牌「支付平台」疑洗錢50億　董座6人收押

印航墜機唯一倖存者　驚險逃生細節曝光

更多

最夯影音

更多

印度波音客機「離地30秒」　墜毀全程影片曝光

【MAYDAY後失聯】印度航空242人客機驚傳墜落！

記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童

信在《臨江仙》客串　古裝差點認不出來

【不想面對？】行李超重被罰錢...　大媽崩潰「打滾大哭」地勤傻眼

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面