權勢猥褻性侵4女！前環保署總隊長戳胸硬抱親吻　涉10罪遭起訴

▲環保署淫狼李健育利用權勢猥褻多名女子，檢方提起公訴。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿、劉人豪／台中報導

前環保署環境督察總隊長李健育，2022年、2023年間，藉其長官權勢，利用在台中市機關處所辦公時間，及前往連江縣、花蓮縣、台北等地區出差之機會，對女性所屬職員、學員施加強制猥褻、利用權勢猥褻、強制性交等性侵害行為，被害人合計4人，台中地檢署偵查終結，今（13）日認定李健育涉犯強制猥褻罪嫌6罪、利用權勢猥褻罪嫌3罪、強制性交罪嫌1罪，共計10罪，向法院提起公訴。

監察院去年查出，李健育長時間對女性同仁，乃至訓練班女學員與外部承攬廠商之女員工，多次有不當言語、觸碰身體乃至隱私部位之性騷擾行為，利用出差之便，在車上意圖將手摸進A女上衣，直接親吻，還詢問「想當到什麼職位」。

在沒有監視器的總隊長室裡的小休息室，對B女又抱又親，還將手伸進衣褲，在辦公室內觸碰C女肩膀、肚子、臀部、腰部，親吻額頭，還用手指戳胸部，揶揄C女身材比較肉，於出差時，趁C女進入他住宿房間洽公時，從背後硬抱C女。

李健育仗勢著沒有直接證據，面對監察院詢問時仍一再狡辯，毫無悛悔之意，台中地檢署4月17日將李拘提到案，經訊問後，認定李在兩年間，多次利用公務、出差之機會，對多名女性職員性侵害，涉犯強制性交、強制猥褻及利用權勢猥褻等罪，18日聲羈禁見獲准。

台中地檢署今認定李健育涉犯強制猥褻罪嫌6罪、利用權勢猥褻罪嫌3罪、強制性交罪嫌1罪，共計10罪，向法院提起公訴。且認李健育仍有逃亡、勾串、反覆實施同一犯罪之虞，建請法院於起訴移審之後，繼續羈押並禁止接見通信。