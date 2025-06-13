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剖腹產打麻醉...醫師手術台性侵孕婦！畫面全被拍　他下場悽慘

▲男子被拍到進行麻醉時性侵患者。（圖／翻攝自Twitter）

▲麻醉醫師貝澤拉性侵惡行，近日被重判。（圖／翻攝自X）

記者曾羿翔／綜合報導

巴西里約熱內盧一名麻醉醫師貝澤拉（Giovanni Quintella Bezerra）於2022年在手術室內性侵孕婦的惡行，近日終獲法院審結，他遭判重刑30年。該案當時震驚社會，關鍵證據來自同事暗中錄下的監視影片，揭發其在孕婦麻醉昏睡期間施暴的全過程。

同事察覺異常設局蒐證
當時33歲的麻醉師喬凡尼·貝澤拉（Giovanni Quintella Bezerra）在當地醫院工作多年，卻有同仁懷疑他在剖腹產手術中，為何總是注射過量麻醉劑。為釐清真相，院內醫護便在一場手術中秘密裝設攝影機錄影，未料拍下駭人畫面。

影片中，貝澤拉在完成麻醉後，趁著其他人專注於接生過程，站在孕婦頭部旁四處張望，確認無人注意後竟拉下拉鏈，將生殖器強塞進孕婦口中，整起性侵行為歷歷在目。

被逮後遭全面封殺　法院重判
影片揭露後，院方立即報警，貝澤拉被當場逮捕。調查後證實他不只一度施暴，曾於兩起手術中侵犯孕婦。事件曝光後，他的醫師執照遭吊銷，並被全國醫療機構列入黑名單，永不得重返醫界。

法院在6月9日對此案作出最終判決，依兩項強暴罪名，重判貝澤拉30年有期徒刑，並需賠償每位受害者5萬巴西雷亞爾（約新台幣27萬元），以償其罪行。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

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