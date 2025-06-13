死亡案例近9成未接種！金門新冠疫情2死　衛生局籲打JN.1疫苗

▲金門新冠疫情，疫苗接種。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／金門報導

新冠疫情仍在流行，金門今年已傳出2起死亡個案，衛生局今（13）日呼籲尚未接種JN.1疫苗的民眾儘速完成接種，尤其高齡者與慢性病患者為重症高風險族群，務必提高警覺，及早防範。

根據疾管署最新疫情資料顯示，全台今年累計564例新冠併發重症個案，其中81人死亡，近9成未打JN.1疫苗。金門今年截至6月12日止也已通報3例重症個案，其中2人不幸病逝，另1人康復出院。

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金門縣衛生局指出，縣內五鄉鎮衛生所目前皆已配有醫用快篩試劑，提供出現疑似新冠症狀的民眾於就診時由醫事人員進行快篩。不過該試劑為醫用版本，並非家用型，因此不得攜出診所使用。

若民眾在家出現發燒、喉嚨痛、咳嗽等症狀，可先行至藥局購買家用快篩自我檢測，目前販售點包括大賀、大森、大金及伯玉等4家藥局，另康總、大山藥局尚在補貨中，建議先行電話詢問。

衛生局強調，接種JN.1疫苗仍是預防重症最有效方式。6個月以上者皆可接種1劑疫苗；65歲以上長者、55至64歲原住民、及具免疫不全者等3類高風險族群，則可接種2劑疫苗，最新間隔縮短為60天。金門目前提供接種的院所包括金門醫院、五鄉鎮衛生所、台大診所以及多家地區診所。

面對仍可能升溫的疫情，衛生局提醒鄉親出入人多場所仍應配戴口罩、勤洗手，若出現疑似症狀，應儘速就醫、居家休息，以降低傳播風險、保護自己與家人。