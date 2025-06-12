民間兵推後有2敘事爭議　沒第一擊台灣無能、內戰化助老共法律戰

▲中國殲10戰機。（圖／翻攝自解放軍網）



記者陶本和／台北報導

由台北政經學院基金會和平安全研究中心（CPAS）主辦「台海防衛兵推」，邀請美日台退役將領，包括9上將、8中將，10、11日完成驗證，2030年若中共侵台，三方都無能力贏得這場戰爭。不過，觀察兵推後的外界關注的大致有2個爭端，一是敵軍進入我領空海，不會有第一擊，凸顯台灣方面的無能為力；二是金馬圍而不打，並攻佔澎湖，隨即國民黨立委陳永康提案《兩岸條例》第29條文修正草案。

本次民間兵推，共台灣、美國、日本3國9位退役上將參與，分台灣組、中共組、美國組、日本組進行4個階段的兵棋推演。第一階段，設定2030年，中美對抗下，中國年輕族群低薪失業問題劇增，各城市出現群眾街頭聚集砸毀公共設施宣洩不滿情緒事件，甚至高舉「打倒習近平」標語；同時，美台政經軍全方位交流合作關係愈趨緊密，最終中方決定發動武統。

第二階段，則是由中共三個航母戰鬥打擊群分別進入沖繩以東、呂宋島以東，以及南海海域，威懾與控制第一島鏈；第三階段，則是解放軍調動空軍、火箭軍等部隊，向夏威夷以東海域發射東風─41彈道飛彈模擬彈頭，並切斷台灣周遭電網。

值得注意的是，在這場兵推結束後，有二個爭點被受討論。第一是當解放軍已經突破12海浬，也就是進入台灣領海、領空，台灣方面仍不會有第一擊。對此，一位軍方人士受訪表示，從兵推後的操作敘事上看，這個設定非常詭異，因為所有現代戰事，都不會等到人家進入領海、領空才開始。

這位軍方人士表示，在戰事發生之前，訊息、資安、法律等層面，就會先開始複合式的攻擊，但這次的兵推方式，是推演出一個台灣束手無策的樣態，某程度也是透過敘事的方式，傳達台灣方面的無能為力。

▼解放軍新型BRE10火箭彈射程突破500公里。（圖／翻攝自央視）



另一個敘事，則是中共對台灣外島的攻勢。根據兵推的報告，解放軍2030年時，會有4艘航艦進行區域拒止，同時解放軍具多領域全面偵監及精準打擊能力，台灣的固定軍事目標，都會遭到牽制與攻擊，戰爭初期可以快速取得制電磁、制空、制海權。

中共方面針對金門、馬祖，採取「圍而不打」的模式，成為逼迫台灣駐軍談判的籌碼；同時，也會快速佔領綠島、蘭嶼、望安嶼、七美嶼、彭佳嶼等離島，並把外島主要目標設定在澎湖。

值得注意的是，在此一兵推結束後，同樣有參與兵推的國民黨立委陳永康拋出《兩岸條例》第29條文修正草案，將原由「國防部」公告的限制或禁止水域，修正為「海洋委員會」公告，並新增規定金門等近大陸離島的行政司法事項以及與大陸地區之協議，可規避5-3條政治議題協議適用。

但是，此一修法馬上引起反彈，台灣經濟民主聯合表示，這代表外島可以不經嚴謹民主程序，直接與對岸進行政治協議，甚至談判內容牽涉主權爭議或國家自由民主憲政秩序重大改變時，也不會被視為違法，形成「台灣問題是中國內政問題」的法律框架，未來若中共武力威脅台灣，讓台灣更難向國際友盟尋求支持與援助。

一位軍事人士受訪時則表示，這個敘事的重點，是宣傳老共會拿台灣的外島，結果因應方式是要把外島變成「因為跟國共還在內戰狀態，所以要怎樣怎樣」。他說，這是把中國對台灣的侵略行為「內戰化」，這無疑是中共在拒止外軍介入時的法律手段，而且還是透過台灣內部人所採取的法律手段，讓侵略合法化，協助老共建立法律戰的基礎。

民進黨立委吳思瑤表示，藍白聯手力推國安惡法癱瘓台灣國安，三大惡法都已經赴委審查，只要藍白啟動都可以強渡關山，目前只是按下了暫停鍵，而不是永久的撤案。

吳思瑤表示，陳永康推的國家安全戰略法草案，是一個全新的立法，主要核心跟政治目的是架空總統的國安權限、由立法院主導國安戰略。她說，第二也是陳永康領銜的兩岸人民關係條例第29條修正草案，透過修法將金馬海域內海化、讓台海戰士內戰化，這會限縮國際聲援。

吳思瑤指出，第三大惡法為民防法跟全民防衛動員準備法， 這是一個包裹，削弱民防體系，破壞防災自救能力、弱化全民防衛韌性。