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社會 社會焦點 保障人權

偷吃人妻被抓包又「恰巧」同遊日本　他訂情侶和服成鐵證

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫控訴，妻子小花（化名）和阿哲（化名）發生婚外情被發現，雙方經調解後，兩人竟然又相約同遊日本，憤而決定提告求償30萬元，外加45萬元違約金。雖然小花和阿哲堅稱只是恰巧坐到同一班飛機，卻被抓包曾在日本租借情侶和服，最終還是得賠錢給人夫。

日本,和服,旅遊,旅行,觀光（示意圖／VCG）

▲阿哲聲稱，情侶和服是幫親友租借的，但沒有獲得法官採信。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，阿哲明知小花已婚，仍發展出交往關係，期間還進行過多次性行為，他曾對阿哲提告，雙方經調解，約定若阿哲再次與小花交往、出遊或做出任何踰矩行為，就要賠償45萬元違約金；沒想到兩人在2024年10月又同遊日本，顯然已經違背約定，於是他決定對兩人提告求償30萬元，以及索討45萬元違約金。

對此，阿哲辯稱，他在簽立調解筆錄之後，就沒有做過任何踰矩行為，是小花知道他要去日本旅行，便自行購買機票，沒想到恰巧是同一班飛機及相鄰座位。

小花也表示，她是在社群網站看到阿哲的日本旅遊行程，自己主動購買機票，搭機期間兩人沒有說話，也沒有任何互動，應當沒有侵害到丈夫的配偶權。

桃園地院法官檢視入出境紀錄、旅行社購票證明，確認阿哲和小花的確曾在同一時間段出遊，而且他們搭乘的班機相同、機位相鄰，購票日期也相同，若阿哲真的完全不知情，應屬變態事實，兩人應當負起舉證責任，但他們卻沒有對此提出任何證據，因此難以採信這部分的說詞。

法官接著指出，阿哲在日本還曾訂購情侶方案的和服租借服務，雖然他聲稱是幫在日本居住的親友訂購，但這顯然不合常理，若該名親友真的有此需求，大可自己訂購，何必捨近求遠讓人在台灣的阿哲協助。

最終，法官沒有採信阿哲和小花的說詞，並判兩人應連帶賠償30萬元給人夫，另外阿哲還要賠償45萬元的違約金，全案仍可上訴。

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