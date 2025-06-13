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社會 社會焦點 保障人權

人妻揪按摩師摩鐵開房2次　夫見「牽手照」氣炸求償百萬

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫控訴，妻子小美（化名）與按摩師阿強（化名）發生婚外情，兩人不僅牽手散步、前往摩鐵開房間，還互傳曖昧訊息，提及離婚、想生小孩等內容，讓他無法接受，憤而決定對兩人提告求償100萬元。雖然小美和阿強均矢口否認交往，但桃園地院法官沒有採信，最終判他們應賠償人夫45萬元較為適當。

▲摩鐵,旅館,賓館,性行為,偷情,休息,情侶（示意圖／ETtoday資料照）

▲人夫控訴，小美和阿強兩度前往摩鐵開房間。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，阿強明知小美已婚，仍在今年1、2月間與小美發生不正常往來行為，他們不僅在電話中稱呼「寶貝」、兩度共赴摩鐵、開車接送、一起看電影等等，甚至傳送「那如果我真的這1、2年就離婚了呢」、「是啊我是遇到了你，可是見不得光，在遇到的時機跟身分是不對的」、「我就是想要自己的小孩」、「當朋友和當親密的愛人是不一樣的」等訊息，種種行為嚴重侵害到他的配偶權，憤而決定對兩人提告求償100萬元。

小美和阿強則強調，兩人只是一般朋友，阿強是業餘的按摩師，當時小美因為身體不適，委託阿強前往摩鐵幫忙紓緩筋骨並支付相當對價，期間並無做出任何踰矩行為；此外，人夫找徵信社長期跟監，顯然已經侵害到兩人的隱私權，而且人夫長期居住在外地、不負擔家務，婚姻關係早已嚴重破裂，人夫和小美本來就沒有家庭幸福美滿的期待，更無從構成侵權行為。

不過，桃園地院法官認為，小美和阿強在街上牽手散步，看起來十分親密，依照一般社會通念，如果不是情侶或配偶，應該不會做出如此親暱的肢體接觸行為，況且兩人還曾一起前往摩鐵，可見他們的情誼匪淺，確實達到破壞人夫與小美的婚姻圓滿安全及幸福，且情節重大之程度。

至於人夫的取證手段是否侵權，法官表示，人夫並非無故以拍照方式取得影像內容等證據，手段也沒有超出社會相當性，因此，這部分沒有採信小美和阿強的說詞，最終判兩人應賠償人夫45萬元較為適當，全案仍可上訴。

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