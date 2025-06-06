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免費接種帶狀皰疹疫苗！花蓮3千名額 2劑型　11年仍有保護力

▲花蓮縣政府召開帶狀疱疹疫苗接種記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府召開帶狀疱疹疫苗接種記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為強化民眾對抗帶狀疱疹的免疫防線，花蓮縣政府5日召開帶狀疱疹疫苗接種記者會，直至疫苗用罄為止。縣長徐榛蔚與貴賓們透過啟動儀式，宣布花蓮縣政府每年持續推動帶狀皰疹病毒疫苗接種計畫，今年更提供3,000名縣民免費接種2劑型疫苗，鼓勵符合接種帶狀皰疹疫苗的長者踴躍預約施打。

帶狀皰疹病毒疫苗接種對象設籍花蓮縣50歲以上中低/低收縣民、設籍花蓮縣65（原住民55）歲以上慢性疾病長者， 符合資格民眾自即日起開放到戶籍地衛生所預約接種，為維護各鄉鎮市民眾權益，禁止跨鄉鎮市預約接種。藉由帶狀疱疹疫苗接種，有效降低弱勢及高齡族群因感染帶狀疱疹而導致的健康風險，減輕社會與家庭的照護壓力。

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▲花蓮縣政府召開帶狀疱疹疫苗接種記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼今年提供3千名額免費接種2劑型疫苗，鼓勵符合接種的長者踴躍預約施打。

縣長徐榛蔚表示，本年度採購的帶狀疱疹疫苗與往年的不同，為不活化基因重組帶狀疱疹疫苗，需完整接種2劑，第1劑與第2劑接種間隔為2個月，完成2劑疫苗接種整體保護力3.2年可達97%， 11年後保護力仍可維持87.7%，另外，若民眾於前4年(110-113年)有接種過帶狀疱疹疫苗，因疫苗保護力可維持5年之久，不需再次接種。

▲花蓮縣政府召開帶狀疱疹疫苗接種記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚重視長者的健康，指示花蓮縣衛生局今年增編經費預算，提供3,000名縣民接種，每人2劑疫苗，為維護各鄉鎮市縣民疫苗接種權益，禁止跨鄉鎮市接種，請符合條件的民眾儘早前往戶籍地衛生所預約接種，以免向隅。同時她也感謝衛生所的協助，讓本次接種作業順利展開。

▲花蓮縣政府召開帶狀疱疹疫苗接種記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

今年為不活化基因重組帶狀疱疹疫苗，需完整接種2劑。

花蓮縣衛生局提醒，114年帶狀疱疹疫苗接種對象為設籍本縣50歲以上中低收入戶/低收入戶、65歲（原住民55歲）以上具有慢性病長者，可至戶籍地衛生所預約接種，接種當天請攜帶健保卡、身份證(驗完歸還)、身分證正反面影本及中低或低收證明、1年內慢性病處方箋或相關證明文件，若為55歲至64歲原住民請攜帶戶口名簿或戶籍謄本影本，有相關問題請洽詢13鄉鎮巿衛生所；另外若民眾有自費帶狀疱疹疫苗接種需求，也可至花蓮縣衛生局網站(https://www.hlshb.gov.tw) ，查詢本縣自費帶狀疱疹疫苗院所預約接種。

▲花蓮縣政府召開帶狀疱疹疫苗接種記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚表示，持續推動帶狀皰疹病毒疫苗接種計畫，直至疫苗用罄為止。

花蓮縣衛生局呼籲，國內新冠疫情升溫，接種新冠JN.1疫苗是預防新冠中重症最有效的方法，呼籲113年10月1日起尚未接種最新的新冠JN.1疫苗者，應儘速前往本縣新冠疫苗合約院所預約接種，另已接種1劑且間隔6個月（180天）的65歲以上長者、6個月以上免疫不全民眾，應再接種第2劑新冠JN.1疫苗，於疫情高峰前提升自我免疫保護力，降低重症或死亡發生風險。

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