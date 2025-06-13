黃國昌反對砍地方補助款　綠委轟：藍白當初亂刪總預算的惡果

▲民進黨立委陳培瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

立法院民眾黨黨團總召黃國昌日前提案要求，行政院立即將「一般性補助款」足額撥予地方政府，對此，民進黨立委陳培瑜昨（12日）在社群平台發文開轟，冤有頭債有主，行政院調整一般性補助款的問題根源，就在於當初藍白亂刪總預算所造成的惡果。

黃國昌日前提案指出，立法院為促進資源有效配置，對中央政府總預算通案刪減，然而，行政院卻不思檢討，意圖慷地方政府之慨，緊縮一般性補助款，已嚴重違反立法院決議精神，更將嚴重影響地方政府財政及運作，要求行政院立即將「一般性補助款」足額撥付予地方政府。

針對此事，陳培瑜昨日在臉書發文開轟，黃國昌提案要求行政院只能刪中央機關的預算，不能動到地方政府的一般性補助款，民進黨不能接受這樣的結果，因為問題的根源，就在於當初藍白亂砍總預算。

陳培瑜指出，藍白當初要求行政院自行找項目去刪636億元，但中央總共被砍2076億、凍結1381億，許多機關甚至遭到全數刪除，中央為了避免社福、教育、國防經費再受影響，因此調減一般性補助款。

此外，陳培瑜透露，民進黨執政後，中央對地方的財源挹注大幅增加，從馬英九時期每年5000億左右，到去年已經提升到將近9000億，所以，地方政府的財政也顯著好轉，去年的歲計賸餘共有708億元。

陳培瑜強調，這代表中央對地方的照顧，越來越多，而且不分黨派，苗栗的財政就是在綠營中央政府的協助下才轉危為安，但總預算遭到藍白惡意刪凍，再加上財劃法大幅縮減中央財源，都已經對中央政府的運作，帶來非常嚴重的衝擊，因此才必須做出調整。

陳培瑜說，行政院會上，許多綠營縣市首長呼籲透過「追加預算」，來解決困境，其實立法院長韓國瑜在今年二月，也有同樣主張，但現在藍營態度卻變得搖擺不定。

最後，陳培瑜不禁感慨，由此可以看出，藍白只顧政治，不顧民生，她再度強調，「冤有頭債有主」，當前的預算困境，就是當初藍白亂刪總預算所造成的惡果。

▼民眾黨總召黃國昌提案要求，行政院將「一般性補助款」撥足額予地方政府。（圖／翻攝自Facebook／陳培瑜）