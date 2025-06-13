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台灣民意民調／非核家園支持度45%　民眾一面倒挺補助台電千億預算

▲▼台灣民意基金會調查「國人對非核家園的態度」 。（圖／台灣民意基金會提供）

▲台灣民意基金會調查「國人對非核家園的態度」。（圖／台灣民意基金會提供）

記者杜冠霖／台北報導

對於國內最新政治情勢，台灣民意基金會今（13）日發表最新民調，對於今年5月中，台灣正式進入「非核家園」時代，民調顯示，有45%民眾認為「非核家園」是一個值得追求的目標，43%認為不值得。而對於日前遭在野黨刪除的千億補助台電，此次再被政院列入特別預算，民調顯示，52%民眾贊成政府補助台電一千億的政策，40%不贊成，差距多達12個百分點。

民調詢問：「自今年5月17日核三廠2號機除役後，台灣正式進入「非核家園」時代（也就是「零核電時代」）。一般說來，您認為「非核家園」是不是一個值得追求的目標？」結果發現：17.9%非常值得，27.2%還算值得，19.6%不太值得，23.7%一點也不值得，7%沒意見，4.6%不知道。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，45%認為「非核家園」是一個值得追求的目標，43%認為不值得。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，這項發現傳達了一個清楚的訊息，那就是，台灣社會對「非核家園」時代的來臨，態度模稜兩可，看法分歧，缺乏共識；但支持「非核家園」的人略占多數。

若與區域縣市交叉分析，則北二都居民較傾向認為「非核家園」不值得追求，但南二都正好相反。具體數字如下：台北市，49%認為值得追求，51%不以為然；新北市，43%值得，47%不值得；桃園市，45%值得，44%不值得；台中市，42%值得，39%不值得；台南市，53%值得，40%不值得；高雄市，49%值得，38%不值得；其他16縣市，43%值得，43%不值得。

▼台灣民意基金會調查「國人對政府補助台電1000億的態度」。（圖／台灣民意基金會提供）

▲▼台灣民意基金會調查「國人對政府補助台電1000億的態度」。（圖／台灣民意基金會提供）

民調也詢問：「2025年中央政府總預算案編列一千億補助台電，但遭立法院刪除。4月行政院提特別預算再次納入。一般說來，您贊不贊成這項「補助台電一千億的政府政策」？」結果發現：20.5%非常贊成，31.6%還算贊成，17.2%不太贊成，22.4%一點也不贊成，4.5%沒意見，3.7%不知道。

最新民意顯示，二十歲以上台灣人，52%贊成政府補助台電一千億的政策，40%不贊成。贊成比不贊成多12個百分點。游盈隆認為，這項發現透露了一個訊息，那就是，超過半數國人對政府補助台電一千億持樂觀其成的態度。

若與區域縣市交叉分析，除北二都外，其他4都16縣市都呈現過半數贊成政府補助台電一千億。具體數字如下：台北市，48%贊成，48%不贊成；新北市，43%贊成，51%不贊成；桃園市，51%贊成，42%不贊成；台中市，50%贊成，39%不贊成；台南市，64%贊成，24%不贊成；高雄市，65%贊成，28%不贊成；其他16縣市平均，52%贊成，39%不贊成。

此次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2025年6月9-11日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話 70%，手機30%。有效樣本1085人，市話762人，手機323人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會。

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