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陳其邁才重話要台電檢討　她爆大林電廠退役機組又「燃煤發電」

▲▼台電大林電廠。（圖／翻攝台電官網）

▲台電大林電廠。（圖／翻攝台電官網）

記者賴文萱／高雄報導

「核三廠2號機」先前正式停機除役，台灣進入「非核家園」，但高雄市議員邱于軒今（12）日再爆，台電大林電廠5號退役緊急備用機組昨天再次上場救援，她痛批，該座燃煤機組50歲比她還老，「老舊機組開機在高雄，跳電也在高雄，高雄市民不辛苦嗎？」

近期高雄30天7次停電，造成民怨不斷，邱于軒說，陳其邁市長震怒要求台電檢討時，大林五號的緊急備用機組也在昨天再次上場救援。根據高雄市環保局11日公布的資訊，大林電廠通知評估6/11～6/12夜尖峰備轉容率低於6%，為維持供電系統正常運轉，5號機組於13:56併聯。

邱于軒直言，這座50歲比她還老的燃氣機組，誕生於民國64年，啟用的條件是「供電系統跳電、限電期間或其他為維持供電系統正常運轉之機組」。她是不知道不斷的停電和緊備機組的開機有沒有關聯？但是她知道最近幾日部份時段的備轉容量率都在橘燈，也就是「備轉容量小於等於6%，達供電警戒！」

▲▼陳其邁才重話要台電檢討，她爆大林電廠老機組又「燃煤發電」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼邱于軒爆，大林電廠老機組又緊急「燃煤發電」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼陳其邁才重話要台電檢討，她爆大林電廠老機組又「燃煤發電」。（圖／記者賴文萱翻攝）

邱于軒痛批，「非核家園」後當備用/緊備機組不斷上場救援，這些老舊機組開機在高雄，跳電也在高雄，高雄市民不辛苦嗎？所以很明顯，台灣的能源政策才最該被檢討。企業界都知道，AI是很耗電，連黃仁勳都為了台灣產業發展的未來建議「應投資核能」，政府不應該對此「忠言」視而不見，甚至犧牲民眾的生活品質。

最後她也呼籲大家，支持8月23日的重啟核三公投「以核養綠」，給國家更多發電的選項，爭取時間逐步穩定電網的強韌度，健全台電的財務狀況，讓產業能穩定發展也還辛苦工作的台電基層員工一個公道。「要不然，當跳電成日常，對高雄甚至未來的經濟發展恐怕是一大隱憂！」

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