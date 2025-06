快訊／以色列空襲伊朗！　全國進入緊急狀態、關閉領空

▲以色列空軍於當地時間12日對伊朗發動空襲。(圖/翻攝自X)



記者張方瑀/綜合報導

以色列與伊朗的緊張局勢再度升溫!以色列空軍於當地時間12日對伊朗發動空襲,雖然尚未確認具體攻擊目標,但伊朗首都德黑蘭已傳出爆炸聲響。以色列國防部長卡茲(Israel Katz)也隨即宣布全國進入緊急狀態。

根據Axios報導,伊朗首都德黑蘭在當地時間13日凌晨傳出爆炸聲響,從社群網站X上曝光的畫面可看到,有多棟建築冒出黑色濃煙,但目前伊朗官方尚未對外說明。

#BREAKING: Unconfirmed reports of explosions heard in Tehran, #Iran. Unconfirmed video circulating on Telegram below. #Israel has declared an emergency situation, with the defense minister saying that Israel conducted a preemptive strike in Iran. pic.twitter.com/oZDsqbztWX