快訊／以色列空襲伊朗！　全國進入緊急狀態、關閉領空

▲以色列空軍於當地時間12日對伊朗發動空襲。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

以色列與伊朗的緊張局勢再度升溫！以色列空軍於當地時間12日對伊朗發動空襲，雖然尚未確認具體攻擊目標，但伊朗首都德黑蘭已傳出爆炸聲響。以色列國防部長卡茲（Israel Katz）也隨即宣布全國進入緊急狀態。

根據Axios報導，伊朗首都德黑蘭在當地時間13日凌晨傳出爆炸聲響，從社群網站X上曝光的畫面可看到，有多棟建築冒出黑色濃煙，但目前伊朗官方尚未對外說明。

#BREAKING: Unconfirmed reports of explosions heard in Tehran, #Iran. Unconfirmed video circulating on Telegram below. #Israel has declared an emergency situation, with the defense minister saying that Israel conducted a preemptive strike in Iran. pic.twitter.com/oZDsqbztWX — Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) June 13, 2025

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）也宣布，以色列全國進入特別緊急狀態，並且關閉空域，「由於以色列先發制人地對伊朗發動攻擊，預期伊朗將在近期對以色列本土及平民展開飛彈與無人機襲擊。」

以色列國防軍（IDF）發言人也呼籲，自當地時間13日早上起，國內僅能進行「必要活動」，全面禁止教學、群聚活動與一般職場運作，僅有民生與必要服務可繼續。