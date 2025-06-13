「蝴蝶效應」結合低壓殘餘　今明豪雨炸南台

▲屏東、花蓮、台東豪雨特報。（圖／翻攝中央氣象署）

記者葉國吏／綜合報導

受到「輕颱蝴蝶」外圍環流、熱帶低壓殘餘環流影響，今明要慎防劇烈降雨發生，週日天氣恢復穩定、炎熱如夏。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今、明(13、14日)兩天「輕颱蝴蝶」外圍、大低壓環流的水氣移入帶來「劇烈降雨」的機率；今日強降雨逐漸向北擴展，而「熱帶低壓」殘餘環流仍將帶來局部的強風、並加大南部的雨勢；明日南部持續有「劇烈降雨」的機率；各地氣溫因降雨而稍降，雨停時仍覺悶熱。

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今日各地區氣溫為：北部23至31度、中部24至32度、南部22至31度、東部23至31度。

▲「蝴蝶」受太平洋高壓導引，今將偏北、暴風圈通過海南島，明日經廣東、廣西交界附近，進入大陸、再向東北迴轉。熱帶低壓通過台灣、已減弱，其殘餘環流今日仍帶來局部的強風、並加大南部的雨勢。（圖／洩天機教室）



下週日(15日)水氣減少、天氣恢復穩定，各地晴時多雲、炎熱如夏，應注意高溫、防中暑；午後山區偶有零星少量降雨機率。下週一、二(16、17日)各地晴時多雲；但西南風又挾水氣移入，大氣不穩定，午後有局部陣雨或雷雨，清晨至上午、迎風面西南部沿海亦有局部降雨的機率。下週三至下下週日(18至22日)各地晴時多雲，天氣偏熱，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨，並有擴及部分鄰近平地的機率。

最新(13日2時)中央氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，「蝴蝶」受太平洋高壓導引，今將偏北、暴風圈掃過海南島，明日經廣東、廣西交界附近，進入大陸、再向東北迴轉。「蝴蝶」最強時僅達「輕度」，未來受地形破壞，強度將逐漸減弱。而通過台灣的「熱帶低壓」已減弱，其殘餘環流今日仍帶來局部的強風、並加大南部的雨勢。