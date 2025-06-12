快訊／離台東剩80公里！熱帶低壓晚間進入陸地　防10級強陣風

▲熱帶低壓預計今晚將進入台灣陸地。（圖／氣象署提供）

記者陳嘉恩／台北報導

中央氣象署下午3時50分持續發布熱帶性低氣壓特報，熱帶低壓TD02目前位於台東的東南方80公里的海面上，向北北西移動，時速30公里；受熱帶性低氣壓環流影響，今日北部海面、東半部海面及巴士海峽易有8至10級強陣風且風浪偏大，南部沿海、恆春半島及澎湖、蘭嶼、綠島有長浪發生的機率，請注意。

氣象署預報員林定宜指出，目前熱帶低壓位在台東外海，也就是綠島、蘭嶼之間，逐漸往北北西方向移動，預估今天晚上就會從花蓮附近進入到陸地，在明天清晨的時候，熱帶低壓中心可望從台灣西北部出海，在影響期間要特別注意雨勢比較大，各沿海空曠地區的風力也會比較強。

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氣象署指出，根據最新預報路徑潛勢，TD02將在今天晚間至明晨通過台灣陸地，明上午移至台灣北部海面；強度方面，受台灣地形影響及環境較不利發展，近台時強度以維持熱帶性低氣壓機率較高，明日進入台灣北部海面後將快速減弱、消散。

氣象署預測，今天至後天台灣受到熱帶性低氣壓接近及後續西南風影響，天氣不穩定，各地易有局部陣雨或雷雨，易有短延時強降雨。今日台灣東半部及南部地區有較明顯雨勢，並有局部大雨，尤其東南部地區有局部豪雨發生的機率。

▲氣象署發布熱帶性低氣壓特報。（圖／翻攝自Facebook／報天氣 - 中央氣象署）