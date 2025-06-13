「車模林志玲」家屬控閨蜜抹黑！　駁斥整理名牌包：根本不缺錢

▲「車模界林志玲」女模蔡語芯。（圖／翻攝蔡語芯臉書）

記者葉國吏／綜合報導

「車模界林志玲」女模蔡語芯在北市大安區「法瑞診所」接受療程，施打「牛奶針」（舒眠針）後昏迷命危，歷經19天搶救無效，家屬今天（12日）忍痛拔管。而蔡語芯的「閨蜜團」卻持續在網路發文甚至投訴媒體，指控家屬「她媽媽和哥哥非常急著花Tina的兩間房子和1,000多萬以上的賠償金額」。對此蔡語芯哥哥出面駁斥，揚言將會蒐證提告妹妹的閨蜜團。

辣模翁子涵是蔡語芯的好閨蜜，她在IG接連PO出限時動態，指控蔡語芯的媽媽、哥哥確定能拿到蔡的兩間房子、1000萬元賠償後，就決定拔管，讓她們不敢置信，「怎麼有辦法這樣子，她呼吸還很正常耶」。

▲蔡語芯的閨蜜們下跪求家屬別拔管。（圖／翻攝babe.weng）

其中，一名閨蜜說，「我到現在都不敢相信，這世界上會有這麼沒有人性的人。聽到他們拿到錢就要拔管這件事，我一直希望這一切是假的，直到現在是最後一天了，我才覺得又真的認識了這個世界，刷新我的三觀。所有的警察、醫生及看到的人，每個人都要救，而且很多（昏迷指數3的人）都救回來了，他們視若無睹、忽略一切可以救回來的可能性，只說謝謝你請諒解，他們就是要錢，然後找一些理由，說不想讓她開刀、有傷口，想讓她漂漂亮亮的走…什麼屁啊」。

對此根據《三立新聞》報導，蔡語芯哥哥駁斥閨蜜團亂放話抹黑指控，指自己跟家人根本不缺錢，已拒絕吳紹琥表明要賠償500萬，只想知道妹妹死亡的真相，強調將會對閨蜜團的不實言論蒐證提告。