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大白肺病患「也用牛奶針」劑量百倍！醫曝真正關鍵：不會出事

女模打牛奶針亡　醫揭治療大白肺也用「劑量百倍」：只要插管不會出事

▲「丙泊酚」因製劑外觀呈現乳白色而稱之「牛奶針」，注射後會讓人進入睡眠狀態，並抑制呼吸、心跳，使人血壓下降。（圖／達志／美聯社）

文／CTWANT

有「車模界林志玲」之稱的蔡語芯，於5月25日在台北東區知名醫美診所「法瑞診所」接受俗稱「牛奶針」的舒眠針注射療程時，突發意外陷入昏迷，經搶救19日後家屬最終決定於6月12日拔管。對此，胸腔重症醫師蘇一峰也在臉書發文指出，其實「牛奶針」也會用於治療「大白肺」等重症病人，且大白肺用的牛奶針劑量是舒眠的十倍百倍之上。

胸腔重症醫師蘇一峰也在臉書發文指出，牛奶針實為麻醉用藥「異丙酚」，醫界用於治療「大白肺」等重症病人時，劑量遠高於舒眠劑量，「治療大白肺病人，重症醫師會使用牛奶針讓病人呼吸減少，讓肺好好休息復原」。

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蘇一峰說明，大白肺用的牛奶針劑量是舒眠的十倍百倍之上，但只要妥善插管維持呼吸支持，一般並不會發生危及性命的情況。他強調，牛奶針並非一般助眠用藥，施打時應全程備妥急救設備與專業人員，否則稍有不慎恐釀憾事，「牛奶針不應該拿來助眠，施打時應有急救器材在旁邊準備，出現呼吸停止能馬上插管急救」。

針對事件，台北市衛生局已於6月12日公布調查結果，指出法瑞診所存在四項違規，包含未即時處理緊急狀況、麻醉過程監控不足等，對負責的吳姓醫師裁罰25萬元並移送醫師懲戒，對診所本身則處以2萬元罰鍰，並全案移送地檢署進一步偵辦。

此外，蔡語芯的親友接連於社群平台質疑家屬動機不純，擁有409萬粉絲的網紅翁子涵12日於IG限時動態發文，痛批蔡母及蔡姓哥哥於確認可取得房產及1,000萬元賠償金後決定拔管，甚至指控家屬在蔡語芯昏迷僅第5日便開始整理其遺物。

對此，蔡語芯的哥哥則駁斥所有指控，表示家中經濟無虞，並已拒絕法瑞診所院長吳紹琥提出的500萬元賠償，強調只希望釐清妹妹的死因。他悲痛表示：「要是能救，難道我們不想救嗎？」並揚言對散布不實言論者提告，捍衛家屬清白。

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