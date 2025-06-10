台南東區「宜居平實」238戶社宅動土　黃偉哲：共築幸福家園

▲台南市東區「宜居平實」社宅動土典禮今舉行，市長黃偉哲親自主持，強調將打造安全、便利又宜居的住宅空間。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為實現居住正義、打造多元宜居城市，台南市府持續推進社會住宅政策，10日於東區舉行「宜居平實」社宅動土典禮，將興建238戶社會住宅，提供全齡友善、設備完善的居住空間。

市長黃偉哲強調，此案結合地段優勢與中央、民間協力，是市府多元住宅政策的具體實踐，未來將全力把關品質，讓市民「住得安心、住得有保障」。

「宜居平實」社會住宅位於台南市東區平實營區原址，緊鄰南紡商圈與成功大學，地理位置優越，生活機能成熟。市府指出，基地西北側將設置「平實轉運站」，未來串聯大台南交通網絡，進一步帶動地方發展。全案透過都市更新與公私協力推動，將原軍方土地轉型為公共住宅資源，節省約26億元公帑，兼顧財政與公共利益，預定2028年底完工。

都市發展局指出，「宜居平實」將興建1房型、2房型及無障礙房型共238戶，落實全齡友善設計理念，滿足不同族群的居住需求。所有房型均配備床架、窗簾、冷氣、熱水器與櫥櫃等基本家具，大幅減輕租屋族初期負擔，另設地面商業空間3戶，提供在地生活所需。市長黃偉哲指出：「社宅不只是便宜的房子，更是讓市民安心立足的所在。」

「宜居平實」由國城建設承攬施工，黃偉哲強調其在營建品質與環境營造具良好口碑，感謝國有財產署、國土署與軍備局等中央單位協助，使社宅政策加速落實。他並表示，接下來南市府將推進「宜居後甲」等社宅新案與託嬰中心、勞工服務據點等多元設施，持續擴大公共住宅供給與生活支持系統，落實住宅正義，打造市民宜居幸福生活。