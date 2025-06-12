1票5000元！農會會員代表候選人行賄仍落選　9人被起訴

▲南投地檢署偵辦水里鄉農會選舉賄選案件，偵查終結提起公訴。（圖／翻攝水里鄉農會官方網站）

記者高堂堯／南投報導

陳姓女子於今年2月間競選水里鄉農會會員代表，卻涉嫌偕同湯姓、柯姓2名樁腳，以一票5000元的金額對柯姓等6名選民行賄，以求順利當選，但未能如願，反遭檢警查獲，南投地檢署檢察官日前偵結，將上述9人皆提起公訴。

檢方起訴書指出，水里鄉農會第20屆會員代表選舉於2月15日進行，陳女則為南光村選區之候選人，為求順利當選，而於今年1、2月間，與湯姓、柯姓2樁腳各自交付有選舉權之柯姓等6名選民一人5000元現金，約定選舉時一定要投票支持陳女。

根據檢方起訴書，本案由南投地檢署檢察官李英霆指揮內政部警政署刑事警察局偵查第六大隊（第四隊）、南投縣警察局偵辦；陳姓落選人、湯姓和柯姓樁腳均涉犯《農會法》第47條之1第1項第2款之「農會選舉對有選舉權之人交付財物而約其選舉權為一定行使」罪嫌，柯姓等6名選民也涉犯同條第1項第1款之「農會選舉有選舉權之人收受財物而許以選舉權為一定行使」罪嫌，9人皆被列為被告，並於6月6日偵結提起公訴。



南投地檢署指出，該署查察妨害選舉執行小組對攸關農漁會基層民主之各項選舉與總幹事聘任，將持續確保公正與公平性，希望能藉由淨化選舉風氣、滌除金錢介選歪風，以健全農漁會組織。