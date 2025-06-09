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包養妹變科技工程師！「甜心爸」發現有小王　掐脖硬上炒她魷魚

▲▼愛情,心理,肢體語言,訊號,戀愛。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲李姓男子與包養網站正妹展開「金援式親密關係」，未料過度掌控竟踩進紅線，成了用權勢換愛卻「反被愛咬」挨告。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃宥寧／台北報導

科技圈李姓男子透過aSugarDating當「甜心爸爸」，與正妹展開金援式交往，提供生活費、安排她當工程師，並簽「不得另交男友」契約。某夜趁女方熟睡解鎖手機，發現與異性曖昧對話後情緒失控，甚至掐脖強行性侵，女方更遭公司開除，氣憤提告。士林地檢署偵結，認李男仗勢金援與職涯支配性交，依權勢性交罪起訴。

小雅（化名）原在他處任職，2023年9月透過包養網站結識李男後，雙方展開金援交往關係。李男不僅每月匯款資助生活費，更勸說她辭職，轉任其投資關係企業的工程師。2024年8月，李男發現小雅與其他異性有親密互動，憤而要求雙方重新簽訂契約，明訂若女方另交男友，須返還1年內所接受的金援與職涯資源，契約期限1年。

今年2月間，李男留宿小雅家中，趁其熟睡之際解鎖手機與筆電，赫見與其他男子的親密照與對他的不滿言論，頓時羞憤交加，先以手機拍照存證準備質問，雙方爆發爭執後，他徒手掐住小雅脖子，揚言要讓她丟掉工作，還嗆說「要檢舉她開毒趴」。隨後，李男強行脫下她的褲子，並以生殖器與口腔等方式逼迫性交，小雅驚恐無措，只得屈從。

翌日2人出門吃早餐時，李男當面轉述小雅老闆語氣說：「是不是今天就要把妳解僱？」暗示自己握有職涯影響力。小雅返回公司後，果然被要求簽署離職同意書，氣憤報警提告。

李男到案後供稱，雙方長期「分分合合」，交往期間會不定期匯款維持關係。他並坦承，小雅原本與科技業無涉，是他以投資人身份引薦才進入該公司擔任工程師。對於當晚行為，李男表示確實趁女方熟睡時翻看手機，發現疑似毒品與性愛趴訊息後情緒激動，才會向公司反映「交往過於複雜」。

檢方傳喚小雅任職公司的負責人作證，證實李男確為該集團在台數間子公司的投資人，公司主要透過親友介紹徵才，小雅確是由李男推薦入職。另名小雅友人也出庭指出，案發當晚才首度見到李男，對方竟主動敲門要求加LINE，理由是「怕未來聯絡不到小雅」，質疑若為合意性交，無需如此行為。

檢方查，李男自2023年9月6日至2024年2月10日間，經常性提供金錢資助，並與小雅簽訂條件明確的契約，包括提供房租、生活費與愛情等支援，要求小雅任職滿1年；若女方與他人交往，即可追回所有支援資源，顯示雙方地位明顯不對等。

透過雙方LINE對話紀錄，李男於案發後傳訊「我待會過去」、「帶妳去吃飯」，小雅則回「我現在不想見面」、「我想專心工作」；被解僱後小雅氣得傳訊：「你還叫公司炒掉我，你還說他們reference check會說我壞話」，質疑他讓她失業。李男冷回：「這是妳造的業，我也沒辦法。」

檢方認，李男仗持投資人身分，不僅安排小雅進入科技公司任職，更長期提供金援與生活支援，在雙方關係與權力高度不對等情況下，藉由契約進一步操控小雅的情感與職涯選擇。案發當晚，小雅並非出於自願與李男發生性行為，而是在掐脖、恐嚇開除的威脅下被迫屈從。

至於李男辯稱兩人是合意性交，檢方駁斥指出，現實中所謂「理想被害人」往往因顧及名譽、害怕報復，選擇隱忍，不會即刻報警或求助，不能單憑事後反應不激烈即認為性交是雙方合意。況性行為發起者本就負有確認對方是否出於自由意志的法律義務。

對於辯護人當庭質疑「小雅話術高明」之說，檢方也說，小雅僅為求生活回歸平靜、不願再被糾纏才選擇與李男和解，並非誣指換取金錢，更何況刑事案件中，被害人尋求賠償和解乃正當程序，不能因雙方和解就認定指控不實或動機不純。

此外，小雅另告李男恐嚇危害安全，指控其性行為後揚言「讓她失業」與「讓家人知道她吸毒」等語，檢方認，此部分為李男因羞憤脫口而出，並無實際恐嚇意圖，不構成犯罪，予以不起訴，全案僅針對權勢性交罪部分起訴。

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