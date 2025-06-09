涉收中資參選發走路工　台灣人民共產黨主席3人均無罪理由曝

▲台灣人民共產黨主席林德旺涉《反滲透法》等罪遭起訴求重判，台北地院一審判決無罪。（圖／翻攝台灣人民共產黨臉書）

記者黃哲民／台北報導

台灣人民共產黨主席林德旺被控於2022年九合一公職選舉時，收取對岸資金在台參選、舉辦造勢陳抗活動與發放走路工，又借用人頭進口對岸新冠肺炎抗原試劑，企圖發送選民買票，涉犯《反滲透法》等罪嫌，台北地院審結，今（9日）判林男3人均無罪，可上訴。

判決理由指出，同案被告鄭建炘在起訴所指的行為時間，尚未經公告發布為「候選人」，鄭與林德旺沒違反《公職人員選舉罷免法》規定，不能依《反滲透法》處罰。而進口的抗原試劑，符合衛生福利部食品藥物管理署公告，林、鄭與同案被告余聲洪未觸犯《醫療器材管理法》。

至於發送抗原試劑行為，合議庭認為無從認定與選舉有關，無構成預備行賄罪的餘地，起訴所提出的證據均未達無合理懷疑程度，依無罪推定及有疑唯利被告原則，應判無罪，以示審慎。

林德旺曾任國民黨第19屆中央委員，2016年未獲提名參選立委，退黨競選台南市第1選區立委落敗，後自稱不滿「國民黨不爭氣，民進黨搞均貧」，2017年成立台灣人民共產黨並獲准政黨登記，是台灣現存唯一以共產黨為名合法存在政黨，林擔任黨主席，鄭建炘為副主席。

本案檢方起訴指稱，林德旺長年頻繁往返兩岸經商、以黨主席身分接觸對岸對台工作官員，並多次在台灣舉辦宣揚統一理念的集會，拍照回傳台辦系統請款，歷年安排對岸黨政人員來台交流，也從中累計獲利94萬餘元。

2022年台灣舉行九合一公職選舉，林德旺指示鄭建炘參選台北市市議員，以台共黨名義持五星旗，到總統官邸、美國在台協會與日本台灣交流協會等處，包括時任美國眾議院議長裴洛西訪台期間，舉辦32場造勢陳抗活動。

檢方指控林德旺等人涉受對岸資助，在台從事滲透活動10多年，鄭建炘登記參選保證金20萬元、動員支持者造勢陳抗並發放走路工每人500元，資金來源包括對岸提供的台幣3萬元與美金1萬元，林男3人於2022年5月間，另借用47個人頭，未經許可從對岸廈門進口至少4700劑新冠肺炎抗原試劑，企圖用來買票。

檢方偵辦及時攔阻林男等人發放這批試劑，又查出林男2022年間獲任對岸山東政報台灣中心總顧問、具有境外敵對勢力派遣之人的身分，據此起訴林男3人涉犯《反滲透法》等罪嫌，建請對林、鄭從重量刑。