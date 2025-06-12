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17家重點車企「支付帳期不超60天」　陸工信部：促進產業健康發展

▲▼GDP,關稅,中美貿易戰,人民幣（圖／CFP）

▲大陸17家重點汽車企業承諾「支付帳期」不超過60天。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

大陸一汽、東風、廣汽、賽力斯等17家重點汽車企業本月10日發表聲明，就「支付帳期」不超過60天作出承諾。今天（12日），工業和信息化部相關負責人表示，車企的承諾對促進汽車產業健康可持續發展具有重要意義。

值得注意的是，對於外界質疑的供應商付款週期長，比亞迪集團品牌及公關處總經理李雲飛5月30日在社交平台上指出，國內車企財報的應付帳款和應付票據的平均週轉天數，比亞迪為127天、吉利也是127天、長城是163天、上汽是164天。

近年來，中國汽車市場價格戰持續膠著，資本耐心消退，車企集體面臨轉型大考，供應鏈企業和經銷商企業同樣承壓。

工業和信息化部相關負責人表示，汽車企業主動承諾「支付帳期不超過60天」，是積極響應國家號召、踐行社會責任與企業擔當的體現，對構建「整車—零部件」協作共贏發展生態具有重要意義。

產業鏈供應鏈是汽車產業的「筋骨血脈」，是產業轉型升級的關鍵一環。隨著汽車產業轉型升級步伐加快，新能源汽車市場競爭加劇，競爭壓力從整車向產業鏈環節傳導，出現了供應商貨款支付帳期加長、資金週轉困難等現象，不利於產業技術創新和健康可持續發展。

工業和信息化部相關負責人表示，支持整車企業切實踐行有關承諾，繼續引導整車企業與供應鏈企業建立長期穩定的合作關係，促進大中小企業融通創新、協同發展，積極營造「大河有水小河滿」的良好局面，不斷提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平，也為全球汽車產業發展作出新貢獻。

工業和信息化部相關負責人同時表示，當前，我國新能源汽車產業正處於高質量發展的關鍵時期，希望廣大企業以身作則，加強行業自律。也希望社會各界關心支持新能源汽車產業高質量發展，共同抵制「網路水軍」「黑公關」等網路亂象，營造積極向上、文明有序的發展環境。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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