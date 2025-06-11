運轉員遭醉客「毆臉」鼻樑眼睛受傷　台鐵報警：協助提告

▲酒醉旅客毆打台鐵松山站運轉員。（圖／讀者提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵松山站今(11日)中午一名旅客酒醉躺臥月台，運轉員前往關心和提醒乘車事項時，酒醉旅客突然無預警出拳毆打站務員，導致鼻樑和右眼受傷，台鐵譴責暴力並已報警，且將協助員工提告。

今台鐵松山站二月台12車位置，有旅客躺臥地板，車站運轉員立即前往關心察看，該名男子酒醉躺臥月台表示要前往萬里，運轉員好心提醒旅客此為台鐵松山車站，要前往萬里需搭車前往其他車站轉車，結果酒醉旅客回覆「那不然我不搭可以了吧」。

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未料該酒醉旅客突然無預警出拳攻擊台鐵員工，保全來不及阻止，該運轉員右眼與鼻樑受傷，之後前往忠孝醫院就醫檢查，酒醉攻擊者則被鐵路警察以現行犯逮捕。

台鐵表示，該起事件為今天中午12點多左右發生，員工顏面受傷，眼睛紅腫、充滿血絲，目前已經驗傷、報警，並完成筆錄，台鐵公司譴責暴力，並會支付所有訴訟費用。

台鐵產業工會秘書長朱智宇表示，昨日產工至政院召開記者會要求政院對鐵路運輸安全有責，沒想到今日就發生有站務人員被旅客毆打事件，糾紛、毆打儼然成為台鐵日常，請問政院何時拿出解方？為何讓鐵路工作人員及旅客每時每刻都要活在職場暴力風險當中。