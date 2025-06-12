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各部會預算陸續解凍　卓榮泰指示3原則：不要有消耗預算行為

▲▼行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

114年中央政府總預算遭在野黨大幅刪凍，近期各部會預算陸續解凍，行政院長卓榮泰今（12日）在院會中指示三項原則，按照預定的計劃執行、提升執行效率與落實預期效益、不要有消耗預算行為。

行政院長卓榮泰今在院會中針對預算解凍後的執行，指示三項原則，考量今年中央政府總預算審查有所延誤，造成執行上產生困難與急迫性，必須要在半年多一點的時間內，執行一年的預算，這樣的經驗是很少見的。

卓榮泰表示，在這狀況底下，後續的預算執行有3項要求。第一，各部會一定要按照預定的計劃執行預算；第二，講求如何提升執行效率，並達到預算編列所預期的效益；第三點最重要，雖然要求大家提升效率講求效益，但絕對不要有消耗預算的行為，不會因為執行率低，明年就把預算變得比較少，請主計總處編列明年度預算時，彈性評估。

卓榮泰提到，這樣的現象不只發生在中央政府，地方政府也有這樣的現象，現在正值梅雨季、颱風季的來臨，各種防汛工程極為重要，他要求各部會在地方政府既定的計劃中，如果內容沒有調整，防汛期該有的協助與安全、福利上該有的協助，盡力優先來辦理，讓地方政府不會因為前半年預算的耽誤造成執行上的困難，也請地方政府適時提出各項需求。

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