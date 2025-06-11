民進黨執政5縣市長今北上會卓榮泰　喊話追加預算解經費困境

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院日前宣布刪減給予地方政府的一般性補助款25%，風波延燒至今。行政院長卓榮泰今（11日）與高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁、屏東縣長周春米以及澎湖縣長陳光復會面，討論中央與地方財政議題進行。發言人李慧芝轉述，與會地方首長皆希望以追加預算案的方式，解決立院大幅刪除總預算後中央與地方面臨的困境。

行政院發言人李慧芝表示，行政院長卓榮泰今（11日）與高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁、屏東縣長周春米以及澎湖縣長陳光復會面，針對中央與地方財政議題進行討論，與會地方首長皆希望以追加預算案的方式，解決立院大幅刪除總預算後中央與地方面臨的困境。

李慧芝轉述，卓院長感謝陳其邁市長邀集地方首長共同反應地方政府的需求與期待，並表示追加預算案需要地方政府與立委都能夠支持，才能進一步通過立院審查；對於會中討論到新版財劃法各縣市分配不公平的狀況，恐怕拉大城鄉差距，李慧芝表示均衡台灣是賴總統的政見，也是卓院長一直以來制定政策的目標，所推動的六大區域產業生活圈就是要落實均衡台灣的理念，行政院會妥善研議地方首長提出的建議，與地方政府一起解決總預算及財劃法面臨的問題。