快訊／政院南辦副執行長陳慧玲遭羈押！議員任內與夫詐領助理費

▲ 行政院南部聯合執行中心副執行長陳慧玲及其先生蔡燈財因涉貪，今日遭法院裁定羈押禁見 。（圖／翻攝陳慧玲臉書）

記者陳洋、潘鳳威／澎湖報導

行政院南部聯合執行中心副執行長陳慧玲與其先生蔡燈財，因涉嫌在擔任澎湖縣議員任內詐領助理費，昨(10)日遭澎湖地檢署依涉貪污罪嫌揮廉政署人員對其進行搜索及約談，並於約談後移送檢察官複訊。檢方於昨日深夜檢附相關證據與事實資料，向法院聲押陳慧玲夫婦。今(11)日上午，澎湖地方法院裁定兩人羈押禁見。

行政院南辦副執行長陳慧玲，擁有中山大學公共事務管理所碩士學位，曾擔任過民進黨澎湖縣黨部主任委員、民進黨第7屆不分區立法委員候選人、馬公市代表會第9屆市民代表、台灣婦女團體全國聯合會監事、澎湖縣婦女權益促進委員會委員、澎湖縣議會第18、19屆議員。

然而，學經歷豐富的她，卻涉嫌在擔任第18、19屆議員時與丈夫蔡燈財涉嫌詐領助理費，檢方於昨日持台灣澎湖地方法院法官核發之搜索票執行搜索，並傳喚相關被告及證人共6人到案說明，經偵訊後，認定陳慧玲、蔡燈財涉嫌利用職務上之機會詐取財物，涉犯貪污治罪條例等罪，犯罪嫌疑重大，且所涉為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，並有逃亡、串供滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。澎湖地方法院今日上午裁定兩人羈押禁見。

▲行政院南辦副執行長陳慧玲涉詐領助理費遭羈押 。（圖／翻攝行政院南部聯合服務中心官網）