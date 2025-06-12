3大披薩店最新「省錢優惠」懶人包　披薩199元、炸雞買6送6

▲3大披薩店最新優惠懶人包。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

報稅季把握省荷包機會！3大披薩店祭出最新「省錢優惠」，不僅平日限定大披薩下殺199元，還有炸雞買6送6等，限時好康一次看。

▲達美樂推大披薩買1送1再送飲料1瓶。

★達美樂

達美樂祭出「買1送2」限定優惠，期間凡購買大披薩或大火山披薩分別送大披薩、大火山披薩1個，以及1.25L指定飲料（可樂／七喜）任選1瓶，外送、外帶皆適用此優惠，一共23種口味任選，以價低者為贈送品項。

還有「火山系列大披薩外帶半價」、「火山系列巨無霸披薩外帶半價」、「大披薩外帶半價」、「小披薩外帶半價」、「16吋巨無霸大披薩外帶半價」等好康，最低185元起就能吃到披薩1個。

▲拿坡里祭出炸雞買6送6優惠。

★拿坡里

拿坡里全門市即日起至6月30日祭出「買6送6」限定優惠，期間凡外帶「6塊炸雞」就送「6隻青花椒烤雞翅」，特價390元，且炸雞開放原味、辣味任選，也可整桶升級成烤雞。

三商i美食卡會員加碼享福利，至6月25日前僅須5點即可在APP兌換優惠券，享「6塊炸雞桶+6隻青花椒烤雞翅」特價380元，優惠券可使用至6月30日。

▲必勝客網羅一系列年度最強優惠狂殺3折起。

★必勝客

必勝客祭出一系列年度最強優惠最低狂殺3折起，包括平日限定9款大比薩只要199元，最多現省461元，還有人氣副食69元、加1元多1件。

●超值單點大比薩199元

販售期間：即日起至6月18日

優惠碼：94199

優惠內容：平日外帶單點超值口味大比薩199元；優惠口味有夏威夷、雙層美式臘腸、四小福、日式照燒雞、黃金咖哩海鮮、熱帶鳳梨海鮮總匯、BBQ黃金嫩雞、香濃蒜香海鮮、義式培根薯金幣

●人氣單點大比薩299元

販售期間：即日起至6月18日

優惠碼：94299

優惠內容：平日外帶單點人氣口味大比薩299元；優惠口味有和風章魚燒、海鮮、鐵板雙牛、炙燒明太子嫩雞、超級總匯、韓式泡菜燒肉、哈辣墨西哥、彩蔬鮮菇、雙拼比薩-熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福、雙拼比薩-海陸總動員

●個人比薩豪爽餐179元

販售期間：即日起至6月18日

優惠碼：91006

優惠內容：個人比薩+3樣副食（小份薯金幣、2條德國芝心腸、BBQ一翅一腿）+飲料特價179元

●個人比薩加1元多1件副食

販售期間：即日起至6月18日

優惠碼：91009

優惠內容：單點個人比薩加1元多1件副食特價90元起

●小比薩分享餐特價299元

販售期間：即日起至6月18日

優惠碼：93013

優惠內容：1個小比薩+5塊黃金和風鱈魚塊+5顆巧克力QQ球特價299元

●大比薩分享餐特價399元

販售期間：即日起至6月18日

優惠碼：93014

優惠內容：1個大比薩+5塊黃金和風鱈魚塊+5顆巧克力QQ球+酥炸嫩雞球特價399元

●雙比薩黃金激省餐特價399元

販售期間：即日起至6月18日

優惠碼：93002

優惠內容：大比薩口味5選2+8條黃金雞柳條+10塊黃金和風鱈魚塊+5顆QQ球

●3個大比薩+2份副食特價999元

販售期間：即日起至6月18日

優惠碼：93012

優惠內容：3個大比薩+指定副食3選2

●副食超值4選1特價69元

販售期間：即日起至6月18日

優惠碼：92004

優惠內容：4條黃金雞柳條／酥炸杏鮑菇／5塊黃金和風鱈魚塊／3條德國芝心腸單點特價69元

●點心超值組特價69元

販售期間：即日起至6月18日

優惠碼：92002

優惠內容：小份薯金幣+4個麻糬QQ球特價69元

●起司咔滋餅嚐鮮組特價79元

販售期間：即日起至6月18日

優惠碼：91005

優惠內容：單片咔滋餅3選1+飛想檸檬紅茶300ml特價79元

●雞球超值組特價99元

販售期間：即日起至6月18日

優惠碼：92001

優惠內容：酥炸嫩雞球+4個麻糬QQ球特價99元