三商炸雞「檸檬炸雞桶」新上市　限時3周買3送3、買6送6

▲三商炸雞推出新品檸檬炸雞可享限時2大優惠。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

速食品牌「三商炸雞」推出夏季新品「檸檬炸雞桶」，每塊雞肉經過以檸檬結合多種天然辛香料醃製入味，打造全新清爽滋味，即日起正式開賣，並祭出炸雞買6送6、買3送3共2大優惠。

三商炸雞最新「檸檬炸雞」來了，雞肉以新鮮檸檬搭配多種天然辛香料醃製，再裹上獨家炸粉現點現炸，打造外皮酥脆、肉質多汁的全新風味，即日起於全門市上市。

為歡慶新品上市，即日起至7月2日前內用、外帶皆可享「買6塊檸檬炸雞送6塊義式炸雞」特價399元、「檸檬炸雞買3送3」特價210元；三商i美食卡APP會員再享專屬優惠，凡於APP使用3點數即可兌換超值優惠券，包括「檸檬炸雞6塊+義式炸雞6塊」優惠價389元、「檸檬炸雞買3送3」優惠價199元，兌換券使用期限至7月2日。

▲MOS超值省優惠券一次看。（圖／翻攝摩斯漢堡官網）※點圖放大

摩斯漢堡6月推出最新「MOS超值省優惠券」，有6大系列共18種組合優惠，包括超級大麥薑燒珍珠堡、摩斯鱈魚堡、和風蔬活牛肉堡、摘鮮綠元氣牛肉堡下殺「銅板優惠價」最低59元起；「+10元多1件」優惠品項有黃金地瓜薯條、可樂／雪碧、摩斯咖啡、耶加雪菲。

另外還有「元氣早餐推薦」，最低45元就能吃到漢堡1顆；「飲品任選99元」可享9款指定飲品任選2杯只要99元；以及「超值獨享餐159元」共3款、「美味分享餐259元」共2款，只要於門市出示優惠券即可享優惠。