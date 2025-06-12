推16歲蜜桃妹下海「征戰中南部」　傳播經紀人兼馬伕下場曝

▲高雄男推16歲正妹賺皮肉錢遭判刑。（示意圖／翻攝pixabay網站）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名從事傳播經紀的謝姓男子在網路上認識16歲的正妹小莉（化名）後，發現她很有潛力，於是把她納入旗下，還帶著她在高雄、屏東、台中等地「接客」，謝男還兼職當起馬伕，負責接送小莉，後來小莉被警方查獲，謝男也被移送、起訴，法院審理後，依意圖營利而容留使少年為有對價之性交行為，判處謝男徒刑1年10月，併科罰金5萬元。

判決指出，謝男是透過手機軟體「微信」結識想要賺錢的小莉後，見小莉雖然才16歲，但已經「蜜桃成熟」，於是對她遊說說可媒介性交易、陪喝酒，在謝男一番洗腦後，小莉終於同意「下海」。

第一次接客，小莉就在摩鐵以1萬8000元順利「成交」，由於小莉年紀輕、身材好，因此謝男帶著她四處「征戰」，3個月內從高雄、屏東，一路到台中，都深受老司機的喜愛，生意興隆，而謝男除了當起經紀人，還兼職馬伕，載著小莉四處接客，直到被警方查獲。

謝男被捕後辯稱小莉只是他的助理，幫他在網路上PO文攬客，小莉接的客人都是她自己找的，跟他沒關係，但法官不信，加上小莉指證歷歷，因此法官認為謝男犯行明確，審理後依意圖營利而容留使少年為有對價之性交行為，判處謝男徒刑1年10月，併科罰金5萬元，全案可上訴。