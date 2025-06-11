萬海貨輪疑載炸藥！157貨櫃裝危險品　恐成「漂浮炸彈」二次爆炸

▲ 旺春輪至10日仍在燃燒。（圖／翻攝自Indian Coast Guard）

記者陳宛貞／綜合外電報導

萬海航運旗下新加坡籍貨櫃船「旺春輪」（WAN HAI 503）9日在印度外海爆炸起火，截至10日仍無法控制火勢，船上疑似載有炸藥，可能是爆炸原因之一。目前該船在無人駕駛狀態下漂浮，持續竄出濃煙與有毒氣體，因裝載大量危險物品與燃油，恐怕威脅印度南部海岸。

《新印度快報》報導，印度航運總局（DGS）公布船上157個裝有危險物品的貨櫃清單，高級官員透露，「我們已確認船上載有炸藥」，但清單未提供爆裂物細節。當局認為初期的爆炸可能因炸藥引起，隨後火勢蔓延至其他易燃物品。

22名船員中有18人獲救，其中5人燒傷送醫，其餘暫時安置旅館，預計11日起接受調查，尚有4人失蹤。航運公司已被要求在火勢撲滅後，將該船移出印度水域，不得停靠印度港口。

多艘印度海岸警衛隊船艦正全力灌救，包括Samudra Prahari和Sachet號，還有其他船艦協助救援行動；印度海軍的INS Sutlej號10日晚間也加入救援。

▲ 船上貨櫃載有危險貨品，恐怕發生二次爆炸。（圖／翻攝印度海岸防衛隊）

據報約有40個貨櫃掉落海中，還有部分在爆炸中損壞。巡邏機發現約10至15個貨櫃在東南方向海上漂浮，內容物尚不清楚，危險性仍在評估，若未能及時處理，恐怕在12日前抵達喀拉拉邦沿海。

印度航運總局說明，第2及第3號貨艙持續竄出火焰與濃煙，鄰近區域儲存約2000噸燃油與240噸柴油，一旦火勢擴大，恐怕引發更大災難。該船正以每小時1海里速度向南漂流，船上危險物品包括32.2噸含酒精硝化纖維素，二次爆炸風險極高。新加坡海事及港務管理局建議立即對燃油艙展開降溫作業，以防火勢擴散。

船東已委託T&T Salvage進行救援作業，尚未安排專業消防人員，正與英國與荷蘭單位洽談支援。目前最緊迫問題仍是確保船隻遠離印度海岸，但因火勢猛烈，連接拖曳索具極具挑戰，該公司正與印度海軍及海岸防衛隊商議替代方案。

根據貨物清單，157個貨櫃內包含易燃液體、固體與自燃物質，還有有毒與腐蝕性物質，完整的國際危險貨物報告仍有待提交。印度當局已部署具消防能力的拖船Water Lily與Offshore Warrior，協助控制火勢，而新加坡派出的調查人員預計11日抵達科契展開調查。