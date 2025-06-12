遭酸「在中國治好髒話病」　館長自揭變禮貌原因

記者黃翊婷／綜合報導

網紅「館長」陳之漢前往中國上海旅行，他沿途開設直播，卻被綠營、部分網友發現，他在直播中鮮少罵髒話，變得很有禮貌，與過往的風格差很多，於是開酸他的髒話病在中國被治好了。對此，館長表示，網路直播和當面與人見面是不一樣的，他在網路上可以開地圖砲、隨口罵髒話，但如果用同樣的方式對待面對面的人，這是很不尊重人的行為。

▲館長認為，直播上可以開地圖砲、罵髒話，但與人面對面相處時不能這樣做，否則會讓對方覺得不受尊重。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

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館長自稱「和平大使」並前往中國上海展開為期6天的旅遊，過程中他透過直播與網友分享中國的現況。但有網友發現，館長在中國講話變得很有禮貌，和往常直播中狂飆髒話的樣子不同；前桃園市議員王浩宇也在臉書發文嘲諷，「中國治好了館長的幹幹病，髒話都不見了，講話好有禮貌。」

對此，館長在直播中表示，每天的直播就是一場秀，他要扮演一個粉絲喜歡、愛玩遊戲的人，所以幹話非常多，也會開黃色笑話，在網路上沒有極限，「做網路還在那邊偶像包袱，這不是做網路的方式，沒人要看」，但若是跟人當面見面的時候，如果依舊用直播那種方式講話，那就不對勁了，「代表我不尊重你」。

館長直言，他可以對著聊天室的網友直接說「我X你媽」，這就是一種地圖砲，一種開玩笑的方式，但不可能當面罵人「我X你媽」，這是完全不一樣的東西。

另外，館長也提到，在這次的旅行中，他曾詢問一名中國網友為何要花錢、花時間，千里迢迢來找他，只為了拍一張合照，對方說「也許我這輩子只能看到你一次」，讓他覺得很感動，所以他很珍惜跟每一個人見面的機會，雖然他的外表看起來很凶悍，但仍希望讓大家覺得他是一個溫暖又親切的人，因此才會有兩種不同的風格。