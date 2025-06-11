周氏蝦捲「廚餘倒回滷鍋」遭1星負評灌爆　衛生局火速查出4缺失

記者柯沛辰／綜合報導

台南知名「周氏蝦捲」店員將顧客吃剩的油豆腐倒回滷鍋，引發軒然大波。儘管店長解釋，員工想把豆腐帶回家吃，所以才倒回滷鍋。不過，網友們不買單，仍湧入Google評論狂刷1星負評。台南衛生局緊急稽查，發現店家有4項缺失，要求限期改善。

店家向衛生局坦承，員工確實將顧客吃剩油豆腐放回鍋內，造成製備流程交叉污染。為此，衛生局抽查總店6月8日至10日監視器，發現除了民眾爆料的10日當天，其他天未發現類似情形，也未接獲民眾反映身體不適，已要求店家提出補償方案。

衛生局稽查後發現店家有4項缺失，包括未將食材離地放置，冰箱溫度不符規定也未定期除霜，未將廚餘桶與一般食品明顯區隔，未避免製備流程交叉汙染（油豆腐倒回滷鍋），要求店家限期改善。

▲台南衛生局會同消保官稽查，查出現場有4項缺失。（圖／記者林東良翻攝，下同）

周氏蝦捲董事長特助許伊萍表示，涉事店員任職4、5年，非正職員工，期間也曾發生不洽當舉止而被告誡，如今發生這起事件，公司已無法再任用，將依勞基法處理。

許伊萍強調，「周氏蝦捲」各分店管理SOP都一致，相當注重食安，如今員工擅自將廚餘倒入販售商品中，公司對這起事件深感歉意，未來將加強員工訓練及管理，並對涉事店員保留法律追訴權。

整起事件起於，一名顧客在社群發文，稱目睹店員將隔壁桌吃剩的油豆腐倒回滷鍋，當場向店家反映，之後店長回電坦承此事。對此，衛生局表示，經會同消保官前往稽查後，已要求業者限期改善缺失，若複查不合格，將依食安法處以6萬元以上2億元以下罰鍰。

▼台南老字號「周氏蝦捲」遭爆員工將廚餘倒回滷鍋，引發食安疑慮。（圖／記者林東良翻攝）

▼顧客在網路上發文，「親眼看到店員把吃剩的食物丟回滷鍋」。（圖／翻攝自Dcard）