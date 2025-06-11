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第二顆颱風恐誕生「像水球」3天猛砸台灣　未來24小時關鍵

▲菲律賓東方海面的熱帶擾動94W已增強為熱帶性低氣壓。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲菲律賓東方海面的熱帶擾動94W已增強為熱帶性低氣壓。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急，下同）

記者閔文昱／綜合報導

今年第1號颱風蝴蝶今（11日）早生成，菲律賓東方海面也有一個熱帶擾動94W已增強為熱帶性低氣壓，且持續朝西北移動，往台灣方向接近中。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分析，熱帶擾動94W是否會成為颱風「未來24小時是最後機會」。

台灣颱風論壇指出，日本氣象廳目前已將熱帶擾動94W升格為熱帶性低氣壓，是否成為颱風，未來24小時是最後機會，雖然發展為颱風的機率低，「但它就像顆水球，直接砸向台灣」，周五（13）至日（15）期間各地天氣非常不穩定如有安排活動務必注意。

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▲▼注意熱帶擾動94W發展。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

中央氣象署預估，周五、周六風向會逐漸由原本東南風，轉為偏南風到西南風，所以降雨的區域也跟著移動，花蓮、台東降雨漸漸減少，但是南部地區降雨增加、並延伸到中部部分地區，這段期間南部是主要迎風面，要留意局部大雨甚至豪雨出現，北台灣影響比較沒那麼大，主要留意午後雷陣雨。

前氣象局長鄭明典則表示，季風槽的帶動，由熱帶來的潮濕空氣前緣到達台灣東南外海，台灣的天氣將逐漸受影響，「先到的是東南風，之後會轉西南風，會越來越不穩定，影響區域也會由東南側、東側到南側，稍後全台灣都會受影響」，此外東南方來的氣流裡可能有小低壓，會讓雨區更集中，帶來局部性的短延時強降雨，需要提防。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署）

至於今年第1號颱風「蝴蝶」，未來預計先往海南島方向前進，對台灣沒有直接影響。氣象署指出，隨著蝴蝶颱風往北前進，將帶動整個低壓帶北移，其中有熱帶性低氣壓發展，預計周四起台灣會受到低壓帶影響，花東及中南部易有大雨，沿海風浪也會明顯增加，並有長浪發生的機率，海邊活動請特別注意安全。

▲▼低壓水氣接近，東花南降雨漸增。（圖／氣象署提供）

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