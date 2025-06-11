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國家地震警報「提前響」超有感！鄉民大讚：領先20秒

▲▼ 。（圖／ETtoday新聞雲）

▲許多民眾大讚國家警報有提前預警。（圖／ETtoday新聞雲）

記者鄒鎮宇／綜合報導

根據中央氣象署地震測報中心資料，今天晚上7時00分台灣東部海域發生芮氏規模6.4地震，震央在花蓮縣政府南方69.9公里處，深度30.9公里，最大震度5弱。對此，全台網友幾乎都有提前收到國家警報，讓鄉民大讚這次警報非常有用。

網友在PTT發文表示，他在搭乘捷運中突然發生地震，心有餘悸地說聽到警報響起時感到非常害怕，此文也引起大批網友討論。

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其中，許多網友大讚國家警報，認為這次警報提前許多通知，讓民眾有逃生、預防的時間，「地震前幾秒就來了」、「警報先來，5秒後地震」、「收到的時候還沒開始晃」、「還以為是騙人」、「新北，收到過了蠻久才開始搖」、「警報領先20秒」、「台北有提前預警欸，30秒前有收到」、「提前代表你離震央有段距離」。

據了解，該起地震最大震度為5弱，出現在台東縣長濱。根據氣象署測報資料，震度4級地區為花蓮縣、南投縣、嘉義縣、雲林縣、台中市、彰化縣、苗栗縣，震度3級地區為高雄市、宜蘭縣、台南市、嘉義市、屏東縣、新竹縣、桃園市、新北市、台北市，震度2級地區為新竹市、基隆市、澎湖縣。

詳細情況，中央氣象署將於11日晚間8時直播進行說明。

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